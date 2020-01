Vagony jsou od ledna určené pro nástup cestujících bez jízdenky, kteří se mají přihlásit průvodčímu, aby si koupili lístek a nedostali pak pokutu. „České dráhy slíbily, že pruhy vylepí co nejrychleji,“ uvedl v neděli mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík. Přesný termín nezná.

Náhradou jsou zatím tabulky za okny dveří. Cestujícímu v jiném vagonu a bez platné jízdenky hrozí pokuta. Cestující s dítětem do tří let, s kočárkem, s jízdním kolem nebo člověk se sníženou schopností pohybu či orientace mají výjimku a mohou nastoupit do kteréhokoliv vagonu. Změny na linkách S2 a S3 vyplývají z nové smlouvy Jihomoravského kraje s Českými drahami.