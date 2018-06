Hradecká jižní spojka se pomalu rýsuje. Dopravě uleví za jedenáct let

Plán na vybudování hradecké jižní spojky pokročil. Silnice, která výrazně uleví i dopravou těžce zkoušené Pražské třídě, by měla být hotová za jedenáct let.

„Ředitelství silnic a dálnic aktuálně udělalo další krok v přípravě hradecké jižní spojky, když poslalo tříkilometrovou spojnici silnice číslo 11 s výpadovkou na Pardubice do procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA),“ uvedl server zdopravy.cz. Připomněl, že se tak stalo osmnáct let poté, co byla trasa stabilizována v územním plánu města.

S prvním kopnutím do země se však počítá až v roce 2027 a stavba, která by měla stát přibližně 1,5 miliardy korun, má být hotova za další dva roky.

Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého projekt jižní spojky už v únoru 2016 schválila centrální komise ministerstva dopravy, přes kterou musejí projít všechny velké dopravní stavby.

„Její význam bude spočívat nejen v odklonění tranzitní dopravy z centra města, ale spojka bude sloužit také jako obslužná komunikace pro rychle se rozvíjející území ve městě a jako alternativní trasa ze západní části města na Hradubickou silnici,“ uvedl před časem náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Jedním z těch, kteří už dlouho bojují za realizaci a co nejrychlejší výstavbu jižní spojky, je také člen Komise místní samosprávy Kukleny a zároveň královéhradecký zastupitel Alois Havrda.

Spojnice odvede dopravu z Kuklen

Alois Havrda důrazně upozorňuje na velké problémy, které obyvatelům Kuklen a zejména Pražské třídy přináší tamější neúnosná dopravní situace.

„Není to žádná výpadovka. Navíc již v roce 2010 tu Státní zdravotní ústav provedl měření, které poukázalo na nadlimitní výskyt karcinogenních látek,“ řekl zastupitel nedávno Deníku.

Dlouhá léta diskutovaná jižní spojka by situaci mohla výrazně zlepšit, protože by odvedla dopravu z Kuklen až k výpadovce na Pardubice.

Biokoridor u náhonu spojka překlene

Připravovaná hradecká jižní spojka má propojit úsek od mimoúrovňové křižovatky Kukleny (D11) po silnici I/37. Půjde o čtyřpruhovou silnici se středním dělícím pásem s nejvyšší rychlostí 70 kilometrů v hodině.

Na trase jsou navrženy celkem čtyři křižovatky, z toho tři turbo okružní křižovatky a jedna mimoúrovňová.

„Za nejzávažnější střet je považováno křížení trasy záměru s lokálním biokoridorem podél Labského náhonu,“ píše se v dokumentaci EIA.

Náhon a zelený pás kolem něj by proto podle autorů měla budoucí jižní spojka překlenout.