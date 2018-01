Jsou vzdělané a mají praxi. České ženy přesto marně hledají práci

Hlavním problémem většiny českých firem je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Určitým řešením by mohlo být zaměstnání téměř 70 procent českých žen, jež marně hledají flexibilní formu úvazku. Ačkoli mají odpovídající vzdělání i praxi, mezi personalisty o ně není zájem. Vyplývá to z průzkumu, který mezi uchazečkami o práci na podzim 2017 realizoval portál pracezeny.cz.

Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Podle výsledků průzkumu mají tyto uchazečky zájem zejména o pozice v administrativě, obchodu, marketingu, personalistice i IT a dalších technických oborech. Zpravidla mají středoškolské či vysokoškolské vzdělání, jsou ochotny za prací dojíždět a jejich věk se nejčastěji pohybuje mezi 36 a 50 lety. Při větší flexibilitě zaměstnání by navíc přistoupily na nižší finanční ohodnocení.

„Proč české firmy neustále řeší nedostatek talentů a kvalifikovaných pracovníků, když pracovní trh nabízí vzdělané ženy s praxí a zkušeností,“ ptá se zakladatelka portálu pracezeny.cz a prezidentka Business Leaders Fora Petra Janíčková.

„Během tří let jsme opětovně oslovili téměř devět tisíc žen, které hledají práci prostřednictvím našeho portálu, a nebyli jsme překvapeni. Dvě třetiny respondentek potřebují flexibilní úvazek. Chtějí sladit práci a rodinu a věnovat se také sobě samotným,“ dodala Janíčková.

Podle ní nastal v průběhu posledních tří let mírný posun v pohledu respondentek na flexibilitu. Do 50 kilometrů je na plný úvazek ochotných denně dojíždět 22 procent žen, při dvou dnech práce z domova je však počet těchto žen dvojnásobný. Výrazný posun byl zaznamenán u dojíždění do vzdálenosti 100 kilometrů - o takovou práci by nyní mělo zájem dvanáct procent žen (v roce 2014 se jednalo o tři procenta oslovených).

Celkem 28 procent žen hledá při plném úvazku práci za 21 až 25 tisíc korun hrubého měsíčně, přičemž při flexibilním plném úvazku by bylo za stejné pracovní ohodnocení ochotno pracovat 35 procent žen.