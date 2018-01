Jste závislí na své výplatě? Pojistěte se

Náhlá srdeční příhoda panu Krátkému změnila život. Dodnes nemůže vydělávat, a přestože pobírá nemocenskou, s penězi prostě nevystačí. Přitom stačila jediná pojistka a vše mohlo být úplně jinak. Proč je životní pojištění tak důležité, vysvětluje Jiří Kubík, finanční poradce Partners.

Pan Krátký byl zcela zdravý padesátník, dokud letos z jara nečekaně neprodělal infarkt. Od té doby zůstává v pracovní neschopnosti odkázaný na nemocenskou. Navíc žije sám a na návrat do pracovního procesu to v blízké době nevypadá. Dostal se do finanční tísně, které se dalo jednoduše předejít správně nastaveným životním pojištěním.

Pojistka na „bolístky“ nic neřeší

Životní pojištění samozřejmě nemusí mít uzavřené každý. Na druhou stranu lidé bez pravidelného příjmu například z pronájmu nemovitosti nebo bez hodně tučné peněžní rezervy, by váhat neměli. Dvojnásob to platí pro živitele rodiny. Pokles příjmů nebo úplný výpadek může trvat měsíc i několik let, což už rodinným rozpočtem hodně zamává. Přitom pojištěni nestojí majlant, ale v průměru kolem pěti procent příjmu.

Pojišťovny už dnes zvládají pojistit téměř vše. Ovšem i přes tyto možnosti se stále nejčastěji uzavírají smlouvy, co řeší pouze drobné úrazy, které v podstatě člověka na příjmech neohrozí. Tyto krátkodobé výpadky by se měly řešit rezervou.

Přečkáte i milionové ztráty?

Pokud už předem víte, že byste neustáli ani kupříkladu tři měsíce bez plnohodnotné výplaty, určitě je na místě sjednat si životní pojištění pro případ invalidity, trvalých následků úrazem a pracovní neschopnosti jak z důvodu úrazu, tak nemoci. V těchto situacích jdou ztráty skutečně až do miliónů. A jestli nemáte našetřenou žádnou rezervu, uvažujte na nějaký čas také o pojištění drobných úrazů. Pojistné částky se nastavují podle výše měsíční mzdy a její závislosti na výpadku příjmů.

Důležité je důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami dané pojišťovny, především s výlukami, tedy situacemi, kdy pojišťovna nebude plnit. Většina pojišťoven taká nepřijímá do nového pojištění klienty, kteří se s pracovní neschopností aktuálně potýkají. S tím vším tedy předem počítejte a pojistku zbytečně nepodceňte.