Podle poslance za ANO a stínového ministra práce Aleše Juchelky by si důchodci zasloužili vyšší valorizaci důchodů. A ani přes strop pro odchod do důchodu v 65 letech podle něj „nejede vlak“

Stále se jedná o tom, jak by se měla prodloužit doba odchodu do důchodu. Kdy by to mělo být podle vás?

Připravili jsme pozměňovací návrh, který zastropuje věk odchodu do důchodu na 65 letech a budeme ho předkládat do Poslanecké sněmovny. Vládní návrh jsme kritizovali ze stejného důvodu jako Česká demografická společnost. Takto nastavený odchod do důchodu je nespravedlivý, protože každý ročník by měl vlastně odcházet jinak. Ale já říkám už několik let, že přes 65 let v České republice nejede vlak, protože jsme nejprůmyslovější zemí v Evropské unii. Máme tady vyšší míru těžkých profesí, než mají ostatní státy.

Čili vyšší výdaje systému by vám tolik nevadily. Jak jej ale chcete dostatečně naplnit po příjmové stránce, když už je i nyní v deficitu?

My se zaprvé musíme naučit žít s tím, že neexistuje žádný důchodový účet. Průběžný systém je součástí státního rozpočtu, to znamená, že na důchody vždycky bude. To, že se na ně v tuto chvíli platí více, je dáno více věcmi. Vysokou inflací i tím, že v tomto průběžném systému pořád děláme nějaké nesystémové prvky. Jako příklad mohu uvést výchovné. Přitom proti němu nic nemám, protože vyrovnává starobní důchody mezi muži a ženami, nicméně je klasickou vyrovnávací sociální dávkou, která neměla jít z průběžného důchodového systému, ale z jiných rozpočtů. A takových výjimek máme celou řadu. To jsou „dírky“ do té „loďky“ důchodového systému, která nám plave na jezeře, ale postupně se plní vodou a potápí se.

Jaké jiné zdroje pro důchodce byste tedy našli?

Co se týká třetího pilíře, tak je v tuto chvíli zhruba 50 procent lidí, kteří jsou v něm schopni si nějak odkládat a šetřit. To by mohlo důchodovému systému ulehčit, a tyto prostředky by bylo možné dobře investovat. A za levnější peníze, než které si půjčujeme a investujeme třeba do jádra nebo vysokorychlostních tratí, pokud ty peníze zůstanou v domácím prostředí. Teď si totiž půjčujeme velmi draze.

Jak hodnotíte změny týkající se předčasných odchodů do důchodu?

Vláda dle mého názoru předčasné důchody příliš zaškrtila. I v rámci důchodové politiky by mělo platit to, že pokud chci udělat nějakou restrikci, nějakým způsobem ztížit podmínky, tak musím také říci „B“, tedy najít cestu, jak lidi budu vzdělávat, rekvalifikovat. A do jaké míry to zatočí s pracovním trhem. Vláda ale dělá svoje kroky bez jakýchkoli analýz a dopadových studií na pracovní trh a důchodový systém, a to já jí mám nejvíce za zlé.

Co uděláte s vládními reformami, pokud za rok zvítězíte ve volbách a budete sestavovat vládu?

V tuto chvíli ještě nejsme na konci, protože třetí vlna opatření teprve bude ve druhém čtení. Musíme tedy vidět, co to udělá v celku, a nejprve vše podrobíme hluboké revizi. Teď určitě vím, že budeme chtít opět změnit vzoreček u řádných valorizací, které jsou každý leden. Protože vláda jej změnila z jedné poloviny reálných mezd na jednu třetinu reálných mezd. Zatím se sice řádné valorizace mění jenom o inflaci, ale pokud tady bude do budoucna ekonomický růst, a já pevně věřím, že ho všichni chtějí, tak by v tom případě důchodci se svými příjmy odskočili od ekonomicky aktivních lidí natolik, že nám začnou padat do sociálního systému.