Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) respektuje výhrady prezidenta Petra Pavla k důchodové novele, které se týkají prodražení mimořádné valorizace a chybějící přechodné lhůty pro zpřísnění předčasných penzí. Podle ministra nebylo prvotním cílem nového nastavení mimořádných valorizací ušetřit, ale záměrně omezit rozevírání nůžek mezi vysokými a nízkými penzemi. Jurečka to dnes řekl novinářům. Na místě podle něj není ani argument o chybějící přechodné lhůtě, protože o záměru zpřísnit pravidla budoucí penzisté věděli od jara.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Profimedia

Důchodová novela čeká na podpis prezidenta Petra Pavla. Vláda původně počítala s tím, že by nová pravidla mohla platit už od září. Termín se nestihne. Mluvčí hlavy státu Markéta Řeháková ve čtvrtek večer oznámila, že Pavel buď bude normu vetovat, nebo ji podepíše v příštích dnech. Výhrady zveřejní podrobněji v pátek.

Prezidentův poradce Vladimír Bezděk České televizi řekl, že nové nastavení mimořádné valorizace by bylo dražší než to dosavadní a že se možnost jít do předčasného důchodu zkracuje z pěti na tři roky bez přechodného období.

„Je to rozhodnutí pana prezidenta, které respektuji. Říkal jsem, že budu respektovat jakékoliv jeho rozhodnutí,“ řekl ministr. Dodal, že vyčká na podrobnější argumenty. Zdůraznil, že do budoucna novela výdaje snižuje proti dnešku o 0,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních částkách je to kolem 50 miliard korun.

Nyní se při mimořádné valorizaci zásluhový díl penze zvedá o celou inflaci. Nově by se mělo započítat 60 procent růstu cen. Část z toho by posílila zásluhovou část penze, část by se vyplácela jen dočasně jako přídavek. Mimořádné valorizace od loňska zvedly výdaje na penze o desítky miliard korun. Kritici poukazovali také na to, že výrazněji rostou vyšší penze a méně malé důchody.

Lidé měli informace včas

„Nůžky se rozevírají. Nebyla motivace za každou cenu ušetřit. Valorizace má být spravedlivá a nerozevírat nůžky. Z pohledu ekonoma to může být argument (další navýšení výdajů), ale z pohledu člověka, který je odpovědný za udržení solidarity, ne.Proto jsme navrhli tuto změnu,“ řekl Jurečka.

Podle něj „není na místě“ ani argument o chybějící přechodné lhůtě. „Minimálně půl roku lidé věděli, co novela přináší, jaké bude znamenat změny z hlediska jejich rozhodování,“ řekl šéf resortu práce.

Bezděk uvedl, že se novela dotýká šedesátníků, kteří by se chystali už teď do předčasné penze. Odchod by se jim tak naráz oddálil. „Je to příliš náhlý a ostrý zásah do důchodových práv, chybí přechodný mechanismus,“ řekl prezidentův poradce v České televizi.

Jurečka poznamenal, že pokud lidé jdou do penze čtyři či pět let před termínem, pobíraná částka se jim trvale krátí až o 30 procent. Ministr dodal, že pro letošek už předčasné penze nejsou také tak výhodné jako loni.