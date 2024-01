Barvení vlasů, trvalé, prodlužování vlasů nebo aplikace výživných masek. Zákazníci kadeřnických salónů se musí připravit na to, že si za úpravu vlasů připlatí. Podle lidí z oboru se ceny zvednou až o desetinu. Důvodem je nejen zvýšení sazby DPH, ale především nekončící zdražování služeb a materiálů, které kadeřnice k podnikání potřebují.

Češi si v roce 2024 v kadeřnictví připlatí. | Foto: Shutterstock

Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkDaň z přidané hodnoty (DPH) u kadeřnických služeb se od ledna zvýší o jedenáct procent. Přesune se z dosavadní snížené desetiprocentní sazby do sazby základní, ve výši jednadvaceti procent.

Podle členky předsednictva Asociace kosmetických a kadeřnických oborů České republiky Pavlíny Kučerové se bude zdražení služeb pohybovat v jednotkách procent. „Ten odhad je osm až deset procent, bude se to lišit v závislosti na podniku. Tam, kde je víc zaměstnanců, se to zdražení dá spíše očekávat,“ vypočítala.

Připravili jsme pro vás velký přehled změn sazeb DPH:

Velký přehled změn sazeb DPH: Co nejvíce zdraží, co naopak může mírně zlevnit

Připouští ale, že zvýšení DPH není ten hlavní důvod, protože velká část kadeřnic a kadeřníků nebyla plátcem daně ani do konce roku 2023, kdy hranice obratu pro platbu DPH byla milion korun. Od letošního roku je to dvojnásobek. „Mezi plátce DPH patří kadeřnické salóny, které nabízejí náročnější služby, třeba prodlužování vlasů a podobně. Kadeřnice, které si jen někde pronajímají křeslo, dojíždějí k zákazníkům a podobně, plátkyněmi DPH nebývají,“ vysvětlila Kučerová.

I u nich se ale zdražení očekává. „Služby péče o tělo se potýkají se zvyšováním cen materiálů, energií, dopravy a dalších služeb. A živnostníci na to musí reagovat,“ poznamenala Kučerová.

Dalším důvodem jsou vyšší odvody, které začnou od ledna živnostníci platit. „Jen na zálohách na sociální a zdravotní pojištění platíme od ledna zhruba o tisíc korun víc než za loňský rok,“ sdělila kadeřnice Pavla Bunová.

Zdraží jen některé úkony

Zdražit se chystá i kadeřnice a zároveň pedagožka odborného výcviku Jana Vítková z Hradce Králové. Půjde ale jen o mírné navýšení cen a jen u některých úkonů. „Týkat se to bude barvení, trvalých a podobně. Těch úkonů, kde dochází ke spotřebě materiálu nebo jsou náročnější na energie. Tam všude nám rostou náklady,“ sdělila.

Upozornila ale, že zdražení bude minimální. „V oboru vnímáme, že lidé nemají peníze a budou se snažit všude šetřit, člověk chce být také solidární vůči letitým zákazníkům. Já osobně například nebudu nijak navyšovat cenu stříhání, kde nedochází ke spotřebě materiálu. Vědomě tak nebudu navyšovat cenu vlastní práce,“ připustila Vítková.

Co se v letošním roce mění pro zaměstnance?

Změny pro zaměstnance v roce 2024: Čistá mzda klesne kvůli pojistnému

Snižování vlastní ceny práce bývá podle Pavlíny Kučerové z Asociace kosmetických a kadeřnických oborů České republiky v Česku u kadeřnic a kadeřníků typické. „U některých je to snaha udržet ceny konkurenceschopné a uspět tam, kde je široká nabídka obdobných služeb. U některých špatný ekonomický přístup. I kvůli zdražování budou muset začít přemýšlet o nastavení cen jinak,“ zmínila.

Zákazníci se s vyššími cenami smiřují. „Kadeřnice, ke které chodím, zdražovala už po covidu asi o padesát korun a teď v zimě asi o dvacet. Nevím, jestli bude znovu zdražovat, ale asi by mě to neodradilo. Co jsem slyšela, její služby jsou i tak levnější než třeba v centru města,“ přiblížila Blanka Štenclová z Brna. Za nabarvení a ostříhání vlasů utratí kolem sedmi set korun.