Kajínek v Prostřeno? Papež v Česku? Podle bookmakerů nuda v roce 2018 nebude

Co lze očekávat v roce 2018? Už tradičně bookmakeři Fortuny sestavují mezi svátky projekce toho, co by se mohlo přihodit. A o nudu podle novoročního speciálu rozhodně nepůjde. Zeptali se například, zda stane se Jiří Paroubek předsedou ČSSD (75:1), nebo zda bude Vladimír Růžička novým koučem Havířova (200:1).

Jedním z klíčových sportovních témat byl, je a bude italský lodivod na palubě Sparty Andrea Stramaccioni. Prolomí konečně smůlu, nebo se bude poroučet a dostane nabídku na reprezentačního kouče Itálie (600:1), českého nároďáku (400:1) nebo českého nároďáku v nohejbale (75:1). České hokejové fanoušky čekají hned dva velké turnaje, šanci na zlatý double na OH a světovém šampionátu bookmakeři ocenili v poměru (100:1). ČTĚTE TAKÉ: Kdo nebouchá, není Čech. Největším hitem jsou kompakty „Hokejovému Chomutovu to v podzimní části ligy docela drhlo, tým se potácí na chvostu tabulky, klub řešil problémy s platy, a tak by i nedotknutelný kouč Vladimír Růžička mohl na zádi ucítit botu majitele Veverky. Z potenciálních nových adres pro rok 2018 jako první vybíráme Havířov,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny. Přivítá Kim Čong-un Zemana? I v roce 2018 bude ostře sledovaná situace na Korejském poloostrově. Navšíví však Miloš Zeman KLDR (25:1) nebo přijede malý Kim do Prahy? (200:1). Své místo na slunci si v roce 2017 získal také Bitcoin. Že by se tato nejpopulárnější kryptoměna v příštích 12 měsících utrhla ze řetězu a prolomila cenu 200 tisíc dolarů bookmakeři nečekají (25:1). Do jakého pořadu zavítá Kajínek? Ti si posvítili i na celebrity. Bude se politik Dominik Feri ženit? Vybrali mu za manželku první slečnu Kateřinu Zemanovou v kursu 700:1. A nezapomněli ani na Jiřího Kajínka. „Tak dlouho jsme vypisovali sázky na Kajínkovo propuštění, až se to skutečně stalo. Jiří se stal záhy celebritou, po které prahne nejedna televizní stanice. Do roku 2018 dáváme nejznámějšímu českému omilostněnému tip na soutěže Prostřeno (8:1), StarDance (vítezství 50:1), ministerstvo vnitra (5000:1) a v životě soukromém třeba Dominiku Myslivcovou (33:1),“ glosuje Hanák. Mimořádný rozměr nabrala také výzva MeToo, která otevřela tabu sexuálního obtěžování a dodala odvahu mnohým dotčeným. V Česku tato aktivita příliš velkou vlnu nevzbudila. Změní se to? Bookmakeři uvažují o přihlášení mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka v kursu 15:1. ČTĚTE TAKÉ: Obchody a jejich fígle. Na co si dát pozor při povánočních výprodejích?

Autor: Redakce