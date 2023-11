Milovníci čokolády se musí připravit na výrazné zdražení. Může za to mimo jiné slabá úroda klíčové suroviny. „Kakaové boby, z nichž se vyrábí, jsou nyní nejdražší v historii Česka, což způsobí citelný růst ceny čokolády a čokoládových cukrovinek v tuzemských obchodech,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda. Podle něj za to může situace na světovém trhu.

Podle agentury Bloomberg se ceny kakaa už v uplynulém roce zvýšily téměř o polovinu. Analytici varují, že porostou i nadále. | Foto: se svolením Čokoládovny Janek

Burzovní cena kakaových bobů nyní prudce roste, a to na nominálně nejvyšší dolarovou úroveň za posledních zhruba 44 let. „Nárůst cen kakaa je bezprecedentní a asi neexistuje výrobce čokolád, který by ho nepocítil,“ potvrdila Deníku mluvčí českého zastoupení Nestlé Tereza Skrbková. Nadnárodní společnost má v portfoliu značky jako Orion, Kit-Kat, Milena či Kofila.

Podle agentury Bloomberg se ceny kakaa už v uplynulém roce zvýšily téměř o polovinu. Analytici varují, že porostou i nadále. Konečnou cenovku čokolády však určují různé faktory. Výrobci nicméně předpokládají, že kakaové boby zůstanou extrémně drahé také v roce 2024. „Důvodem je zejména to, že země západní Afriky, která zajišťuje dvě třetiny světových dodávek, se potýkají s dramatickým propadem sklizně bobů,“ vysvětlil Kovanda.

Největším světovým producentem kakaových bobů je Pobřeží slonoviny. Země ohlásila slabou úrodu kvůli nepřízni počasí a vydatným dešťům. Zahraniční experti navíc očekávají růst poptávky po čokoládě. Trend zaznamenává i Česko. Podle údajů Českého statistického úřadu se v tuzemsku v prvním pololetí zvýšil import produktů s podílem kakaa o půl miliardy korun.

Ceny by měly do Vánoc vydržet

Situaci sledují i obchodní řetězce. „Ceny kakaových bobů na trzích rostou konstantně už přibližně půl roku, většina výrobců čokolád už proto tuto skutečnost v ceně svých produktů zohlednila,“ sdělil mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík s tím, že řetězec se snaží držet ceny čokoládových výrobků na uzdě například pravidelnými akčními nabídkami.

Podobně to řeší další obchodníci. A podle ekonomů ceny zatím krotí sami zpracovatelé. „Marže se zpracovatelům tenčí. Za současné inflace se nemohou navýšené ceny bobů a jejich zpracování tak snadno přenášet na spotřebitele, jako kdyby žádná inflace nepanovala. Spotřebitelé totiž mají citelně oslabenou kupní sílu,“ míní ekonom Kovanda.

Češi tak mají malou útěchu, že v předvánočním čase ještě čokoládová krize nepropukne naplno. „Aktuálně nemáme od našich dodavatelů informaci týkající se zvyšování cen čokolád a čokoládových produktů. Z tohoto důvodu se dá předpokládat, že do konce roku se prodejní ceny nebudou zvyšovat,“ uvedla mluvčí obchodního řetězce Kaufland Renata Maierl.

Podle Kovandy nicméně čokoláda vykazuje stále více znaků luxusního zboží, včetně vyšší ceny a obtížnější dostupnosti. „Její cena roste i kvůli markantnímu zdražování další klíčové ingredience – cukru. Stěžejní světoví výrobci čokolády a cukrovinek z ní, jako je švýcarská firma Lindt & Sprüngli nebo americká Hershey, které dodávají i na český trh, nedávno varovali své odběratele, že se musí připravit na další cenová navýšení,“ sdělil.

Podle obchodníků se v Česku v předvánočním období prodávají více značkové čokolády a především také pralinky. Zákazníci ale sahají též po privátních značkách jednotlivých řetězců. „V porovnání s předchozími roky vidíme i znatelný nárůst zájmu o čokolády s vyšším, tedy sedmdesáti- až osmdesátiprocentním podílem kakaa,“ konstatoval Kubík z Penny Marketu.