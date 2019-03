Kam vyhazovat zbytky jídla? Už po celý rok do hnědých popelnic

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Tráva a listí ze zahrad i část kuchyňského odpadu rostlinného původu, jež se ukládají do hnědých popelnic, obce povinně svážely jen od začátku dubna do konce října. Od letošního dubna to budou kvůli změně vyhlášky ministerstva životního prostředí muset dělat celoročně.

„Bioodpady tvoří víc než třetinu hmotnosti veškerého komunálního odpadu, takže jejich sběr je velice důležitý. Když se bude více třídit, směsného komunálního odpadu ubude,“ řekl Deníku Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Kompostárny nejsou vytížené Bioodpad zpracovávají kompostárny. Nyní jich je v Česku přes pět stovek, hlavně ve Středočeském, Jihočeském a Olomouckém kraji a na Vysočině. Ročně by dokázaly zpracovat až 2,6 milionu tun bioodpadu, nyní ovšem využívají jen o něco víc než polovinu celkové kapacity. Kalifornské žížaly v Ostravě likvidují bioodpad od „ajťáků“ Přečíst článek › „V minulosti vznikaly v takovém množství kvůli tomu, že na ně hojně přispívaly naddimenzované dotační programy,“ uvedl výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) Petr Havelka. Změna by podle něj mohla jejich vytíženost zvýšit. Biologický odpad nestačí jen vytřídit, je třeba jej znovu recyklovat. „Bohužel návrh nové národní odpadové legislativy zatím žádné nástroje na podporu skutečné finální recyklace neobsahuje,“ uvedl Havelka. Podle Kropáčka je hlavně třeba najít další využití pro kuchyňský odpad živočišného původu. „V kompostárnách není dostatečnou dobu tak vysoká teplota, aby zničila patogenní organismy,“ vysvětlil. Těchto teplot dosahují bioplynové stanice, proto v nich lze využít i zbytky jídel, maso, kosti či staré sýry – potraviny, jež v hnědých popelnicích nemají co dělat. Pomohou bioplynové stanice I v Česku již jsou zařízení schopná využít i tento odpad. „Například v Buchlovicích zpracovávají všechen bioodpad ze Starého Města u Uherského Hradiště, protože jejich kompostárna má hygienizační jednotku a dokáže to zpracovat,“ konstatoval Kropáček. Speciální technologie však proces prodražuje. Dobrým příkladem je podle něj také obec Kněžice na Nymbursku. „Mají tam bioplynovou stanici, která vytváří teplo a energii pro celou obec,“ dodal. Česko do roku 2035 musí recyklovat nejméně 65 procent veškerého komunálního odpadu. Během 15 let tak podle ČAOH musí procento jeho recyklace navýšit o 30 procent. Lidé ušetřili za popelnice. Nevyhazují do nich už slupky Přečíst článek ›

Autor: Jiří Janda