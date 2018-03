Kamenný vrch se rozroste o stovky nových bytů. První postaví do pěti let

Bydlím na Kamenném vrchu by si mohlo do osmnácti let říkat dalších více než dva tisíce lidí. První etapa v Brně-Novém Lískovci, ve které má vzniknout osm bytových domů včetně školky a startovacích bytů, má být dokončená do pěti let. Městské části nyní zjišťují, co na stavbu říkají současní obyvatelé.

Kamenný vrch se do osmnácti let rozroste o stovky nových bytů pro více než dva tisíce lidí. První etapa má být dokončená už za pět let.Foto: Vizualizace: Ing.arch. Tomáš Zlámal.

Stavět se má nad ulicí Petra Křivky v Novém Lískovci. Zatím je zpracovaná objemová a zastavovací studie. „Při první etapě chceme postavit 243 bytů. V družstevním vlastnictví budou byty pro mladé,v obecních zajistíme bydlení pro starší lidi. Současně postavíme mateřskou školu. Zřídíme dostatek parkovacích míst v suterénech domů i na povrchu. Rozpočet první etapy je 580 milionů korun,“ uvedl Jan Sponar z brněnského magistrátu.



Polovinu bytů v první etapě chtějí mít pro mladé rodiny. „Předpokládáme, že pro mladé postavíme byty s podlahovou plochou v rozmezí čtyřicet až pětasedmdesát metrů čtverečních. Čtyřicet procent bytů bude řešených jako bydlení pro starší lidi. Pro ně zřídíme hlavně garsoniéry a menší byty,“ uvedl k plánované výstavbě náměstek primátora Petr Hladík. ČTĚTE TAKÉ: Tišnovka zmizí. Po změně územního plánu odtěží násep, v místě může být školka Do roku 2036 by mělo v lokalitě stát více než šest set bytů. Rozsah výstavby se nelíbí radním v Kohoutovicích. Už dříve vydali usnesení, že se stavbou nesouhlasí. Teď pořádají anketu. „Může se stát, že lidé budou nové domy chtít a my změníme stanovisko. Bojíme se zhoršení bydlení v Kohoutovicích. Oblast je s námi propojena hromadnou dopravou. Provoz na silnicích je čím dál hustší, například i kvůli sídlišti Kamechy,“ řekl starosta městské části Petr Šafařík.



Anketu na internetu do čtvrtka vyplnilo dvaadevadesát lidí. Na otázku, zda je plánovaná výstavba v okolí přírodní rezervace s mimořádným výskytem koniklece vhodná, odpovědělo jednasedmdesát procent dotázaných záporně. Šestašedesát procent s výstavbou nesouhlasí. Nejvíce se bojí zhoršení průjezdnosti Kohoutovic.



Podle Sponara se životní prostředí nezhorší. „Po stavbě domů se odvede doprava z Travní ulice, která se nachází na hranici přírodní rezervace. K chatám se majitelé dostanou z ulice Petra Křivky. Travní by mohla sloužit jako rekreační trasa pro pěší a cyklisty,“ vysvětlil.



Informovat obyvatele se chystají také v Novém Lískovci. „Vydáme v polovině března speciální zpravodaj, kde budou aktuální informace o projektu. Otevřeme i interaktivní výstavu. Lidé se tam podívají na různé materiály a budou mít možnost doptat se na podrobnosti. Město zadá také průzkum veřejného mínění. Podle toho vydá zastupitelstvo v červnu stanovisko. Věřím, že magistrát bude případné připomínky respektovat,“ řekla starostka Nového Lískovce Jana Drápalová.



Se stavbou nesouhlasí Zdeněk Kunc, který v Novém Lískovci bydlí. „Příliš se mi plány na nové byty nelíbí. Přibude více domů a ubude zeleně. Obávám se také, že postavení domů se prodraží, jak bývá u podobných staveb zvykem. Potěšilo by mě, kdyby radši postavili nějaké veřejné prostory nebo rozšířili služby,“ vysvětlil.



Už letos začne stavba nového domu v Králově Poli. Do sto deseti nových bytů v ulici U Červeného kopce by se noví nájemníci mohli stěhovat už v roce 2020. Součástí stavby budou také dvoupodlažní garáže. ČTĚTE TAKÉ: Žít Brno chtějí do voleb společně s Piráty. Kandidaturu ohlásil i Hollan

