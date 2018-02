Kamiony se vyhýbají mýtu, ničí silnice. Mezi Drysicemi a Holubicemi je zakážou

Rekonstrukce usedlosti Šatovka, kterou před dvěma týdny obsadili squatteři, bude moci být zahájena až za několik let. Praha 6 už od roku 2011 čeká na změnu územního rozhodnutí, aby mohla usedlost přetvořit na místo pro setkávání seniorů. Doba od změny územního rozhodnutí po zahájení rekonstrukce by tak mohla trvat od tří do sedmi let. Koalice na Praze 6 se v pátek odmítla Šatovkou zabývat.

