Jindřich Plaza, Jindřich Center, říkejte tomu jakkoliv. Velkolepé plány na zrušení ruiny a vybudování nového moderního komplexu v centru Ostravy se táhnou už celou věčnost. Nedlouho po vybydlení budovy padla možnost její demolice a na slíbený komplex se stále marně čeká. A čekání by nemělo trvat dlouho.

Stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu už vlastníkovi objektu skupině Asental Group před měsícem vydal stavební povolení! „To ale ještě neznamená, že se začne hned stavět,“ upozorňuje mluvčí moravskoostravské radnice Ludmila Kadrnková.

A vlastník její slova potvrzuje. Přesto by celá záležitost neměla trvat věčnost. „Se zahájením stavby počítáme ihned poté, co bude zajištěn klíčový nájemce alespoň pro část kancelářských ploch. Celý projekt by pak měl být dokončen přibližně dva roky od zahájení stavby,“ řekl mluvčí Asental Group Tomáš Neščák.

Těžní věž zůstane

Kuloáry se šíří informace, že by se dokončení stavby mohlo stihnout ještě v roce 2021. To by tedy znamenalo, že už letos by se mělo kopnout do země. Co z bývalého objektu zůstane, a co půjde k zemi?

„Bourat se bude pouze část, kde byla v minulosti umístěna restaurace, a část zadního provozního traktu, kde byla dříve i tělocvična,“ říká Neščák. Těžní věž, dominanta areálu, zůstane zachována. Její budoucí využití je ale omezené. „Budeme o tom dále jednat s městem Ostravou i se společností Diamo, která má na objektu věcná břemena, související s dřívější hornickou činností,“ podotýká Neščák.

Z nového impulzu má radost i vedení centrálního obvodu. „Čím dříve dostane areál bývalého Hotelového domu Jindřich novou podobu, tím lépe nejen pro samotné centrum Ostravy,“ říká místostarosta David Witosz (Piráti).

Nová silnice

Projekt totiž počítá i s propojením ulic Zborovské a Ostrčilovy podél školní jídelny stejnojmenné základní a mateřské školy. V místě, kudy nyní vede jen úzký chodník, bude v budoucnu plnohodnotná silnice. „Nová průjezdná komunikace zajistí konec dopravního kolapsu, který je způsoben slepou ulicí. Následně budeme také moci zahájit úpravy bezprostředně navazujícího Bezručova sadu,“ dodává Witosz další pozitivum chystané stavby.

V multifunkčním objektu zvaném Jindřich Center se počítá s kancelářemi, dále téměř čtyřiceti byty a v přízemí bude prostor pro obchodní jednotky. Kdy to bude, ukáže umění vlastníka vyjednat první nájemce.