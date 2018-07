Kanceláře v Praze? Stávají se nedostatkovým zbožím, i když rostou další

Praha se potýká s nedostatkem kancelářských prostor. Jejich neobsazenost činí pouze 6,23 procenta, to je nejméně za posledních 10 let. Díky ekonomické situaci se firmy nebojí do kanceláří investovat a zvětšuje se i průměrná velikost prostoru pro jednoho zaměstnance. Velký nárůst zaznamenávají také coworkingová centra.

Za první kvartál letošního roku bylo v Praze dokončeno více než 38 500 m2 nových kancelářských prostor, do konce roku to bude dalších zhruba 120 000 m2. Z těchto ploch, které se letos postaví, je ale aktuálně k dispozici již méně než 25 procent. „Poptávka po nových kancelářích je poslední rok opravdu enormní, firmám se daří a uvědomují si, že kvalitní pracovní prostředí jim přináší ovoce v podobě spokojených zaměstnanců,“ říká Radek Procházka ze společnosti Prochazka & Partners a dodává: „Neobsazenost kancelářských prostor v Praze je na historickém minimu za posledních 10 let a předpokládáme, že v příštím kvartále dále markantně poklesne.“ ČTĚTE TAKÉ: V Praze se postaví sedm kancelářských komplexů, vyrostou i coworkingová centra Neobsazenost kanceláří v Praze klesá již jedenáct čtvrtletí po sobě a aktuálně je na 6,23%. Nárůst výstavby pokles sice zpomalí, ale silná poptávka ze strany firem spolu s agresivní cenovou politikou pronajímatelů situaci oproti té aktuální moc nezmění. Společnost Prochazka & Partners předpokládá, že po tomto čtvrtletí bude podíl neobsazených kancelářských prostor činit pouze 5,79 procenta. Nejsilnější výstavba čeká oblasti s nízkou neobsazeností, tedy Prahu 4 a Prahu 5. Značné množství nových kancelářských ploch vznikne také v oblasti Prahy 8, zejména pak v okolí stanic metra Palmovka a Invalidovna. Aktuálně žádné kancelářské developerské projekty neprobíhají v městských částech Praha 2 a Praha 10. ČTĚTE TAKÉ: Tovární čtvrti Prahy ožívají, nejnovějším přírůstkem je jinonická Waltrovka

Autor: Richard Šedý