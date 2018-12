České Vánoce? Kapři podraží, stromek seženete i za „retro“ cenu

Stromeček a kapr - to jsou jsou hlavní symboly českých Vánoc. Rybáři si však už od léta stýskají, že kvůli úmorným vedrům a velkému suchu mají ryby menší přírůstky na váze. Navíc vzrostla i cena obilí, kterým je přikrmují, a to vše se odrazí na předvánočních cenách při prodeji kaprů.

Městské lesy Hradec Králové budou letos kilogram kapra prodávat za 100 korun. Na sádkách by kromě kaprů měly být v malém množství ke koupi i doplňkové druhy ryb – amuři, štiky, candáti nebo sumci. Kilo amura si lidé budou moci koupit za 120 korun, sumce za 190, štiky za 255 a candáta za 350 korun.

Zhruba osm tun ryb z hradeckých městských rybníků bude připraveno k prodeji až několik dní před Vánocemi. Městské lesy je prodávají pod tradiční značkou Hradecký kapr.

„Naše kapry nekrmíme kukuřicí, rostou jeden až dva roky, mají vláknité maso a jejich chuť je lepší, než u kaprů rychle vykrmených během jednoho roku,“ uvedl ředitel Městských lesů Milan Zerzán.

Kapři se letos při prodeji nebudou dělit na I. třídu a výběr, ale cena bude jednotná. „Kdysi se ryby na stůl panovníka do Vídně vozily právě z Hradce, takže byly vyhlášené,“ řekl Milan Zerzán.

Léto kaprům nepřálo

Hlouběji do kapsy sáhnou i lidé, kteří budou chtít kapra z chlumeckého rybářství. „Léto nebylo příznivé. A to nejenom vysokými teplotami a absencí deště. Velké škody napáchali i rybožraví predátoři kormorán, vydra a norek. Proto jsme byli nuceni zvednout ceny o pět až deset procent,“ informoval ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.

Přímo na sádkách loni kupovali lidé kapra za 77 korun za kilogram, letos to bude 85 Kč. „U obchodníků neumím ceny odhadnout, ale předpokládám, že se ceny budou pohybovat kolem sta korun, ve větších městech mohou narůst až na 120 korun za kilogram,“ uvedl Ladislav Vacek. Chlumečtí kapři se ve stáncích objeví 17. prosince a na sádkách od 20. prosince.

Ceny vánočních stromků jsou velmi odlišné. Doslova retro ceny nasadili třeba v Doudlebách nad Orlicí, kde se budou budou prodávat 14. a 15. prosince od 50 do 70 korun za kus. U většiny prodejců v kraji však lidé vydají spíš několikasetkorunové částky.

„Nabízíme šest druhů jedlí, dva druhy smrků, dva druhy borovic,“ říká Pavel Michl z plantáží v Houdkovicích a ve Skuhrově nad Bělou. Stromky odsud míří na vánoční trh k obchodníkům i do jiných krajů. Největší zájem je o jedle.

Smrky za retro cenu

„V maloobchodu jsme nechali cenu stejnou jako loni. Nejlevnější je smrk ztepilý - od 100 do 250 korun a borovice lesní od 200 do 300 korun. Borovice černé jsou o něco dražší - za 250 až 350 korun, smrky pichlavé se pohybují od 300 do 450 korun a nejdražší jsou jedle. Ty stojí od 450 do 1000 korun. Záleží na velikosti,“ vysvětlil Pavel Michl.

U velkých řetězců se prodávají zpravidla stromky z dovozu. U Obi se cena jedlí pohybuje podle výšky od 299 korun do 749 korun. U Mountfieldu jsou k dostání od 349 korun do 899 korun a Hornbach nabízí jedli od 299 korun.

U hradeckých lesníků přijde borovička lesní na 250 korun, za smrček lidé zaplatí dvě stovky, borovice černá a smrk pichlavý stojí 400 a jedle 500 korun. Ceny jsou bez ohledu na výšku stromku.