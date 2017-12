V průměru méně a také menších ryb letos na vánoční trhy v Česku i v blízkém zahraničí dodají rybáři ze společnosti Líšno. Potvrdil to včera provozní ředitel, František Kalous ml.

„Kaprů je proti předešlým letům zhruba o třetinu méně,“ přiznal s tím, že plány Líšna každoročně počítají s produkcí 1900 metrických centů ryby. „Letos to je ale jen kolem 1400 metráků,“ dodal František Kalous ml.

Zmiňované okolnosti přinesly proto také zvýšení ceny. Na Benešovsku Líšno prodává kilogram kapra za 85 korun. Loni a předloni prodejci v Benešově chtěli 70 až 90 korun za kilo.

Podle provozního ředitele nižší úrodu zapříčinily především dva faktory. „Nejenom letos, ale i v několika posledních letech bylo méně srážek a tím také vody a v důsledku toho tu pak byly i nadměrné úhyny,“ řekl František Kalous ml.

Na prodej dohlíží inspekce i veterináři

Prodejce ryb kontroluje Česká obchodní inspekce, nakládání s živými tvory pak zase veterináři. Jedním z inspektorů na Benešovsku je také ředitel odboru hygieny KVS Středočeského kraje Zdeněk Císař. Ten si zkušeným okem prohlédl prodejní místa Líšna. Vedle samotného zacházení s rybou, zkontroloval i doklady, které rybáře opravňují k prodeji.

„Z pohledu zákona na ochranu zvířat proti týrání, stejně tak v administrativě, je tady všechno v pořádku,“ konstatoval Císař.

Středočeská Krajská veterinární správa naplánovala pro předvánoční prodej prověrku třetiny prodejců. V kraji se jich zaregistrovalo 308, třicet z nich na Benešovsku. Loni inspektoři v celé ČR zjistili 2,5 procenta závad. Většina z nich byla administrativních.

Prověřování případů pak projde přes úřad obce s rozšířenou působností a končí zpravidla pokutou. „V kraji máme nyní už také dva podněty na kontrolu nenahlášených prodejců,“ připomněl včera Zdeněk Císař.

Podle něj by si lidé při nákupu ryb měli všímat i maličkostí. Těmi jsou například kádě, které by neměly být rybami přeplněné. Zvířata by měla mít zajištěn přísun čisté vody. Kapři mají plavat tak, jak je to přirozené, tedy nikoliv na boku nebo břichem vzhůru. Správné zacházení s kapry dokládá například i povrch jejich těla. „Nemělo by na něm být zranění, měli by mít v pořádku i ploutve,“ připomněl Zdeněk Císař.