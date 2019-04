V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel tuzemského Kapsche Karel Feix. Rakouská firma je provozovatelem mýtného systému v Česku od roku 2007, na konci letošního roku ji vystřídá konsorcium CzechToll/SkyToll.

"Hlásíme se do různých tendrů a počítáme s tím, že bychom mohli v některých uspět," řekl Feix. Společnost bude mít zájem například o provoz připravovaného systému elektronických vinět, s jehož zavedením stát počítá od roku 2021. Zmínil také zvažovaný systém vysokorychlostního vážení vozidel nebo projekty tzv. smart cities, které zahrnují také inovativní řešení dopravy ve městech.

Šéf Kapsche nevyloučil ani možnost zapojení firmy do fungování budoucího mýtného systému například v roli subdodavatele. "Pokud by nás někdo oslovil, tak ten zájem by mohl být logický. V tuto chvíli ale takové jednání není na pořadu dne," podotkl.

Mýto jako hlavní aktivita

Mýto je dosud hlavní aktivitou společnosti v Česku. Pro provozovatele přináší roční příjmy kolem 1,5 miliardy korun, které si Kapsch rozděluje s přibližně 20 subdodavateli. Důsledkem ztráty těchto příjmů bude nejspíš omezování počtu zaměstnanců ve firmě. "Rozhodně se to ale nebude týkat našich odborníků a know-how," uvedl šéf firmy. Část zaměstnanců chce společnost také využít na projektech koncernu v zahraničí.

Feix vyloučil, že by po skončení provozu mýta byla ohrožena další budoucnost firmy v Česku. Aktuální podle něho není ani případný prodej podniku. V minulosti Kapsch nabízel prodej části firmy státu.

Mýtný systém není ani v současnosti jedinou zakázkou Kapsche v Česku. Vedle mýta je například dodavatelem signálu GSM-R na české železnici a dalších menších projektů.

Česko-slovenské konsorcium CzechToll/SkyToll loni zvítězilo v mýtném tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Kapsch neuspěl s nabídkou zhruba o 2,7 miliardy korun vyšší. Rakouská firma proti soutěži podala námitky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který je však zamítl. Kapsch proti rozhodování ÚOHS kolem mýta podal dvě žaloby.

Policie na začátku března zasahovala kvůli podezření z korupce v mýtném tendru na několika místech, mimo jiné v sídle firmy Kapsch, na antimonopolním úřadu nebo v bytě místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Zatím ve věci nikoho neobvinila.