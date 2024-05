V průměru jsem s dítětem na rodičovské dovolené strávila rok a půl. Bylo to na mou žádost. Chtěla jsem se vrátit dříve a na svou původní pozici. Částečné úvazky ještě tehdy nebyly běžné, ale pokaždé jsem tu příležitost dostala. Tak popsala svoji zkušenost finanční analytička tabákové firmy Philip Morris Jana Chodorová. Poprvé odcházela za mateřskými povinnostmi v roce 2014, podruhé v roce 2019.

Dříve měl prý kontakt s rodiči na mateřských a rodičovských dovolených hlavně podobu firemních akcí. Před rokem ženu ale společnost oslovila, jestli by nepomohla se založením zaměstnaneckých skupin pro lidi, kteří sdílejí společnou životní etapu nebo aktivity. Jednou z takových je tak dnes i skupina rodičů a dalších lidí, kteří pečující o své blízké. „Vzhledem k demografické křivce víme, že nebudeme řešit jen to, aby se matky mohly vracet dříve zpět do práce, ale i to, abychom se mohli starat třeba o své rodiče. A zaměstnavatel to reflektoval,“ vysvětlila Chodorová.

České matky by se chtěly vracet dříve do práce. Nemají k tomu tady podmínky

Skupina má nyní 110 členů, z nichž deset nejaktivnějších se stará o její chod. „Než pro ně naplánujeme nějaké aktivity, uspořádáme dotazník a ptáme se na jejich představy,“ sdělila finanční analytička. Na základě dotazníků organizují pro zaměstnance a jejich rodiny různé akce, semináře či vzdělávací kurzy.

Podle analytičky si firma díky těmto skupinám zvykla aktivně zaměstnancům naslouchat. Roste tak povědomí o důležitosti částečných úvazků a s manažery se pracuje tak, aby umožňovali rodičům dřívější návrat. Před třemi lety navíc zavedli benefit v podobě osmitýdenní finanční kompenzace pro druhého rodiče, nejčastěji otce. Mezi tatínky má velký úspěch a když na své otcovské povinnosti odcházejí, často si to hrdě napíšou do automatické odpovědi pracovního emailu. A mimochodem, ženy a muži tu na srovnatelných pozicích berou stejně. Philip Morris za to coby první firma v Česku obdržela certifikát Equal Pay.

Nechceme přijít o tolik talentů

V České spořitelně pracuje deset tisíc zaměstnanců, z nich je neustále deset procent na mateřské či rodičovské dovolené.