S hotovostí se řada Čechů nechce loučit. Aspoň jednou týdně ji používá 94 procent z nich. Hlavním důvodem ale je, že obchodník nebere karty. Bankomat je přesto pro téměř třetinu lidí špatně dostupný, a to zejména na venkově. Na druhou stranu hotovost svůj boj s elektronickými platbami pomalu prohrává. I tato témata řeší první díl nového miniseriálu Deníku Karty vs. hotovost.

Pro téměř třetinu lidí je bankomat daleko a musejí kvůli výběru peněz vyrážet i několik kilometrů. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Zbranek Petr

Proč používáte hotovost? Češi udávají různé důvody, ale tím nejčastějším je, že obchodníci neberou platební karty. Potvrdil to Ondřej Kozák, výkonný ředitel společnosti Euronet provozující síť bankomatů. „Ve srovnání s minulým rokem se zvýšil počet lidí, kteří používají hotovost často, a to o jedenáct procent,“ uvedl Kozák a odkázal na průzkum agentury STEM/MARK.

V České republice bylo v červnu letošního roku více než pět a půl tisíce bankomatů. Jenomže jejich dostupnost je pro mnohé problematická. Pro téměř třetinu lidí je totiž bankomat daleko a musejí kvůli výběru peněz vyrážet i několik kilometrů.

„Nejhorší dostupnost mají obyvatelé obcí do tisíce obyvatel, kde má bankomat v pěší vzdálenosti pouze 22 procent z nich. Na druhou stranu obyvatelé Prahy uvádějí dostupnost bankomatů jako rozhodně dostatečnou,“ doplnil Kozák.

Česko v tomto ohledu zaostává za evropskými zeměmi. Například Velká Británie zavádí právo na přístup k bankomatům bez poplatků. „Téměř každý Brit bude muset mít v dosahu tří mil (asi pět kilometrů) bankomat, který nebude účtovat poplatky,“ přiblížil výkonný ředitel.

Banky se spojily

Potíž je v tom, že namontovat bankomat v malých obcích se bankám nevyplatí. Například provozní ředitel Moneta Money Bank Jiří Huml před časem Deníku řekl, že jeho instalace přijde na zhruba sto až sto padesát tisíc korun. Další peníze si vyžaduje provoz těchto zařízení.

Právě jeho banka se domluvila s dalšími třemi bankovními domy, že budou svoje stroje sdílet. Mohou tedy některé bankomaty vzít třeba z frekventovaných míst, jako jsou nákupní střediska, a přemístit je do menších obcí. Po nich ale banky požadují nějakou formu spoluúčasti.

„Není úplně reálné, aby po nás někdo v té obci požadoval desítky tisíc korun ročně za pronájem místa, kde bankomat umístíme. Když se ale najde obec, která se na takovém projektu chce podílet, například nám nabídne prostor na obecním úřadě a připojení na elektřinu, my přivezeme stroj, zajistíme připojení, bezpečnost a provoz,“ vysvětlil Huml.

Moneta by chtěla letos takto instalovat svých padesát bankomatů do menších obcí. Společně s Komerční bankou, UniCredit Bank a Air Bank by to mělo být celkem dvě stě až tři sta bankomatů, i když ne všechny musí být i kvůli smluvním podmínkám namontovány ještě letos.

Cash na ústupu

Čísla ovšem ukazují, že hotovost elektronickým platbám pomalu ustupuje. „Poměrně významná část domácí populace, včetně starších lidí, využívá či přímo upřednostňuje pro platby v sektoru maloobchodu a služeb platební karty či mobilní zařízení. Nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů,“ nastínil ředitel Sdružení pro bankovní karty Román Kotlán.

Zatímco počet platebních transakcí pomocí karty nebo mobilu dosáhl za první pololetí letošního roku čísla 669 milionů, počet výběrů z bankomatu ve stejném období byl 38 milionů. Loni jich bylo o jeden milion víc. Naopak platebních transakcí u obchodníků bylo loni ve stejném období zaznamenáno 570 milionů.

Karty vs. hotovost



Chcete platit kartou a nemůžete? Chcete platit hotově a považujete to za symbol svobody? V novém miniseriálu Deníku Karty vs. hotovost se reportéři podívají na různé aspekty obou možností. Jak se k placení staví banky, jak hospodští a majitelé malých obchodů, proč někteří karty berou, proč jiní ne. A také pohledem zákazníků. Je braní pouze hotovostí důkazem o nepoctivosti obchodníka? Má být právo na hotovost zakotveno v ústavě nebo v zákonech? Čtěte seriál Karty vs. hotovost.