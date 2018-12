Katar opustí ropný kartel OPEC. S blokádou to nesouvisí, tvrdí ministr

Záměrem země je posílit své mezinárodní postavení a zaměřit se v rámci dlouhodobé strategie na plynárenský průmysl, informoval ministr.

„Katar se rozhodl opustit členství v OPEC k lednu 2019,“ řekl Saad Kaabi. „Rozhodnutí o stažení reflektuje touhu Kataru soustředit se na plány rozvíjet a zvýšit produkci zemního plynu,“ dodal katarský ministr pro energetické otázky Saad Šarída Kaabi.

H.E. Mr. Saad Sherida Al-Kaabi, the Minister of State for Energy Affairs, announced Qatar’s withdrawal from OPEC at a press conference in Doha and said the organization was informed.