K tomu, aby člověk i nadále viděl stejné údaje v katastru, jako nyní, bude nutná registrace. První možností bude registrace prostřednictvím takzvaného Portálu národního bodu pro identifikaci – eidentita.cz, druhou účet Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Nepřihlášeným uživatelům se od června zobrazí jen základní informace z registru: v nich ale nebudou jména osob, které jsou vlastníky nemovitost.

Odborníci proto očekávají, že se přístup veřejnosti k informacím z katastru výrazně zkomplikuje. „Odhaduji, že se více jak čtvrtina obyvatel nedostane k původně veřejnému registru,“ uvedl Pavel Tomek ze společnosti ADOL Monitor zpracovávající informace o nemovitostech na českém trhu.

„Je to prostě lumpárna, odsouzeníhodné jednání státního orgánu,“ řekl Deníku expert na informační technologie Vladimír Smejkal. „To, že se katastr vymlouvá, že jejich servery jsou přetížené nějakými roboty, to je jeho problém,“ míní. „Jsou to údaje, které si platíme formou daní, a měli bychom k nim mít neomezený přístup,“ prohlásil Smejkal.

Úředníci naopak tvrdí, že zavedené opatření zvýší ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru nemovitostí. „Informace budou i po přihlášení zobrazovány bezplatně,“ slíbil úřad prohlášení pro tisk.

Realitky komplikaci nevidí

Zatímco lidé budou mít cestu do katastru složitější, realitním kancelářím zpřísnění podmínek nevadí. „Podle zákona už realitní zprostředkovatelé musí dokládat ke smlouvám, které uzavírají, úplnou verzi, která je na dálkový přístup, za který si platí,“ řekl Deníku generální sekretář Asociace realitních kanceláří Jan Borůvka. „Je to problém klientů. Jestli se na to chtějí koukat, musí se přizpůsobit,“ konstatoval.

Také jeho ale překvapuje, že se úředníci nejsou schopni se svými technickými potížemi vypořádat bez dopadu na občany. „Přece by měli dokázat zamezit robotickému nahlížení do té databáze,“ míní.

Poslanec Stanislav Juránek (KDU-ČSL), jenž se tomuto tématu věnuje ve sněmovním výboru pro veřejnou správu, je přesvědčen, že se lidé s novinkou snadno vyrovnají. „V současné době to kvůli přetíženému systému považuji za nutný postup. Vůbec v tom nevidím problém ani pro starší generaci,“ řekl Juránek Deníku. Úřad by podle něj sice měl dostat čas na vylepšení systému, ale potom jej opět bez překážek má otevřít všem zájemcům. „Dejme na přechodnou dobu nutnou registraci, ale do budoucnosti znovu nastavme veřejný přístup pro všechny,“ dodal.

Jak se půjde nově přihlásit do katastru

- přes Portál národního bodu pro identifikaci pro autentizaci – eidentita.cz (k přihlášení je nutný buď občanský průkaz z elektronickým čipem, identifikační prostředek NIA ID založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu anebo Mobilní klíč eGovernmentu)



- pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí



Zdroj: ČÚZK