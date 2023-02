Co odmítaní klienti nad padesát let od zaměstnavatelů nejčastěji slyší?

Naši klienti dost často přicházejí s tím, že od firem vlastně neslyší nic. Když reagují na inzerát, tak zhruba dvě třetiny zaměstnavatelů se neobtěžují s odpovědí. Zbylá třetina rozesílá automatické maily typu „díky, ale dali jsme přednost kandidátovi, který lépe splňoval požadavky na danou pozici“. Ti zaměstnavatelé, kteří jsou v personálním marketingu osvícenější, se žadatelem komunikují, i když ho zrovna nevyberou. Nejčastěji argumentují překvalifikováním, nebo mají obavy z brzkého odchodu do důchodu. V ideálním případě přijdou s konkrétním vysvětlením, co kandidát nesplňoval.

Jak konkrétně pomáháte v Nadaci Krása pomoci lidem nad padesát let, kteří nemohou najít práci, nebo na jejichž nabídky nikdo nereaguje?

Pomáháme jim s úpravou životopisu, a hlavně s psaním motivačního dopisu. Na něj nejsou zvyklí, protože se dříve nic takového nevyžadovalo. Také nacvičujeme pohovor. I když jde třeba o vysokoškoláky, mají trému a bojí se, co je při rozmluvě s personalistou a šéfem čeká. Procvičujeme i videopohovor, aby se naučili komunikovat on-line a nebáli se toho. Často spolu procházíme jednotlivé pozice a jejich náplň, protože inzeráty bývají plné slangu a anglických výrazů, kterým nerozumějí. Všemi aktivitami ale klientům dodáváme především tolik potřebné sebevědomí, které je pro jejich nové uplatnění důležité. Často stačí i vědomí toho, že na hledání práce nejsou sami.

Jaké jsou vaše osvědčené tipy pro kandidáty, kterým se nedaří na trhu práce uspět?

Radíme jim zbytečně se nepodceňovat, nebát se, že neuspějí, nezdráhat se reagovat na pozice, které se jim líbí, i když třeba nesplňují všechny požadavky. A také nebát se říct si o pomoc - rodině, známým, odborníkovi. Nastavit si řád. Hledání práce je taky práce. Doporučujeme vyčlenit si pravidelný čas, kdy se hledání budou věnovat. Nejmíň efektivní je rozesílání životopisů, jak to přijde pod ruku, bez rozmyšlení a systému. A dělat si přehled, kam životopis poslali, zda a kdy se ozvali a jak řízení vypadalo.

Jaký má vaše pomoc účinek?

Když spolu toto všechno projdeme a doladíme, často se klientům začnou firmy ozývat, zatímco dříve na ně nereagovaly. To našim klientům dodá sebedůvěru, pak třeba postoupí do druhého kola a příště možná už konkurz i vyhrají. Navíc se u nás dozvědí, že zdaleka nejsou sami, kdo nemůže sehnat práci. A že se to týká i mnohem mladších ročníků, například maminek po mateřské.

Age management má uzpůsobit podmínky zaměstnancům podle jejich věku či životní fáze. U maminek na mateřské je to třeba zkrácený úvazek a práce z domova. Co to je v případě starších lidí?

Jde třeba o uzpůsobení práce na fyzicky méně náročnou činnost. Velmi důležité je ale také plánování důchodu a nástupnictví. Aby zaměstnavatel věděl dostatečně dopředu o tom, kdy zaměstnanec plánuje odejít do penze. Může pak na to včas zareagovat a najít si nástupce nebo třeba nabídnout dotyčnému zkrácený úvazek. On si pak řekne: Tak za takových podmínek bych tu ještě mohl zůstat.

I kdyby firmy v Česku nepochopily výhody věkově pestrého kolektivu, patrně je dožene situace na pracovním trhu. Vzhledem ke stárnutí populace tu totiž nepůjde důchodce nadále ignorovat. Projevuje se to již nyní?

K určitému posunu už došlo i v Česku. V roce 2021 si s naší podporou našlo práci přes třicet procent našich klientů, loni to již bylo čtyřicet procent. O zaměstnávání všech věkových skupin se začalo aktivně hovořit ve firmách, ale i na ministerstvu práce a sociálních věcí začíná téma age managementu rezonovat.

Na druhou stranu někteří lidé v předdůchodovém věku skutečně mohou být více nemocní, pomalejší, méně pružní v příjímání novinek. Co ale mohou nabídnout jako své přednosti?

Ano, i u našich klientů musíme řešit, že už třeba nezvládnou fyzicky náročná zaměstnání, více řešíme jednosměnné provozy od pondělí do pátku či zkrácené úvazky. Ale i tak mohou zaměstnavatelům nabídnout dost. Co se týče tvrdých dovedností, tak umí ve svých oborech to, co všichni, kteří mají letité zkušenosti. V měkkých dovednostech umějí problém vidět v souvislostech, jsou vyzrálí, dost často neřeší vysoké ambice a růst směrem nahoru, ale chtějí dělat to, co je baví a co velmi dobře umí. A také jsou více loajální a vydrží ve firmě mnohem déle.

Co bývá jejich největší slabina?

Oproti mladším ročníkům mají jednu slabinu. A nejsou to počítače, jak nám předsudky napovídají, ale cizí jazyky.

Jedna věc je získat v pokročilejším věku práci, druhá ale je získat pozici odpovídající vzdělání a zkušenostem. Mnozí seniorní vysokoškoláci končí jako securiťáci, vysokoškolačky pak za kasou v supermarketu. Co se s tím dá dělat?

Někteří naši klienti jsou opravdu nuceni svou životní situací získat práci co nejdříve. Pak samozřejmě vezmou jakoukoliv práci, i když neodpovídá jejich kvalifikaci. Ale také se najdou lidé, kteří cíleně již nechtějí ve svém oboru pracovat, nestojí o manažerské posty a chtějí mít takzvaně čistou hlavu. Té první skupině musíme pomoci najít co nejrychleji a nejefektivněji odpovídající pozici. Nutná je také osvěta firem, aby se změnilo jejich vnímání starších pracovníků. Už nyní je nízká nezaměstnanost a nedostatek volných lidí na pracovním trhu. Firmy se proto budou muset naučit pracovat se všemi věkovými skupinami, aby měly v budoucnu dostatek zaměstnanců a i starší lidé dostali práci odpovídající jejich kvalifikaci.