Kávě podobná cascara válcuje americké trhy. V EU i v Česku je zakázaná

Znáte nápoj zvaný cascara? Vyrábí se ze sušených plodů kávovníku po oddělení jeho zrn. Chuť má vzdáleně podobnou kávě i čaji a kromě kofeinu obsahuje více vitaminů a antioxidantů, než její populárnější „bratříčci“. Za Atlantikem je stále oblíbenější a její cena stále roste.

Cascara.Foto: Shutterstock

Kdybyste na ni snad někdy dostali chuť také v Česku, budete si ji muset nechat zajít. Zřejmě na dlouho. Evropská unie totiž cascaru od začátku letošního roku zařadila na seznam tzv. nových potravin. Navzdory tomu, že byla populární již před staletími – dokonce ještě dříve, než se lidé kávu naučili pražit.

„Cascara proto nesmí být uváděna na trh jako potravina,“ uvedlo ministerstvo zemědělství. U „nových“ potravin totiž podle úředníků není jasné, zda nepředstavují riziko pro lidské zdraví.

Obchodníkům se to nelíbí. „Je to něco, co je ve světě zcela běžné. V Americe se prodává ve Starbucks a v zemích mimo EU se cascara pije,“ řekl Deníku Radek Červenka ze společnosti CoffeeRacer, jenž cascaru kromě kávy dosud prodával.

Vzhledem k úspěchu u zákazníků cascaru za Atlantikem do svých nápojových lístků přidávají i další řetězce. Její cena vzhledem k náhlé popularitě dokonce na trzích převyšuje cenu samotné kávy.

Zdejší obchodníci ovšem nyní mají smůlu. „Lidem, kteří se tomu věnovali tady, najednou zbyly oči pro pláč,“ posteskl si Červenka. Kvůli evropskému nařízení již cascaru prodávat nemůže, stejně jako další obchodníci.

Někteří to přitom možná ještě ani nevědí. „V rámci monitoringu trhu inspektoři příležitostně narazí na prodejce, který zákaz porušuje. Obvykle tvrdí, že mu to nebylo známo,“ řekl Deníku mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Provozovatelé potravinářských firem nepovolený výrobek potom musejí z trhu stáhnout.

Jak by se mohl nepříliš známý nápoj vrátit na pulty také v Evropě? Unie by jej musela nejprve zařadit na svůj seznam povolených potravin. Stalo by se to v případě, že by některý z výrobců dodal potvrzení, že v jiné zemi mimo EU se cascara tradičně požívá. „V tom případě musí oznámení žadatele obsahovat dokumentované údaje prokazující historii jejího bezpečného používání jako potraviny ve třetí zemi,“ řekl Deníku právník Matouš Vrběcký. Schvalovací proces ovšem podle něj potrvá přinejmenším řadu měsíců, možná i celé roky.

Legalizace v nedohlednu

Podle ministerstva zemědělství zatím změna na obzoru není. „Žádný z prodejců cascary se na nás se žádostí o pomoc neobrátil,“ uvedl Václav Tampír z tiskového oddělení ministerstva.

Nemá ani informace, že by se proces legalizace cascary nastartoval v jiném členském státě unie. Kdo by si chtěl navzdory všem protivenstvím cascaru přece jen vychutnat, bude se za ní muset trmácet možná až na kraj světa. „Zákaz uvádět cascaru na trh platí pro celou EU,“ dodal mluvčí inspektorů Kopřiva.