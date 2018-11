Kde se vzala tradice svatomartinské husy? Podle legendy světce „prozradily“

/INFOGRAFIKA/ Blíží se svatomartinské hody, k těm neodmyslitelně patří víno a pečená husa. Ale víte proč zrovna na svatého Martina 11. listopadu? „Svátky svatých se světí na den, kdy zemřeli – v ten den se vlastně narodili pro nebe,“ vysvětlil datum Ján Halama, kolínský farář.

Sv. Martin má za sebou zajímavý příběh – byl biskupem v Tours ve Francii, narodil se v dnešním Maďarsku jako římský občan – a původně byl voják, řekl k historii farář Ján Halama. Ten také vyprávěl, jaký příběh se ke svatému Martinovi váže ještě z dob, kdy sloužil císaři jako voják.

„Jednoho večera viděl žebráka, kterému daroval polovinu svého pláště. V noci se mu zdálo, že s tou polovinou pláště šel Ježíš a řekl mu, že to dal vlastně Ježíši – že co udělal jednomu z nejmenších, to udělal jemu,“ vyprávěl. To byl moment obratu Martina – voják zanechal válčení, stal se křesťanem a posléze knězem, který založil klášter nedaleko Tours.

Prozrazen husím kejháním

Se sv. Martinem souvisí ještě jedna legenda – která možná vysvětluje, proč na tento svátek končí husy na pekáči. „Je to legenda, zda se to tak stalo, nevíme – sv. Martin byl poustevník, který kolem sebe shromáždil následovníky a mnichy. Když zemřel biskup z Tours ve Francii, tak si lidé zvolili Martina jako nového biskupa,“ řekl.

Jenže ten se před delegací schoval v jedné z pousteven. „Měly ho ale prozradit husy svým kejháním, takže ho lidé našli a udělali jej biskupem,“ uvedl Ján Halama. A tak se stala husa – někde i polovina pláště – atributem sv. Martina.

Tradice svatomartinských hodů na husách ale může mít i prozaičtější vysvětlení, kdy se spojila přirozená lidová tradice s tradicí sv. Martina. „Podzim souvisel i s tím, že se zabíjely husy, dělaly se poutě a svatomartinské trhy – a husa byla vždy tradičním tradičním pokrmem,“ dodal farář Ján Halama.