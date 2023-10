Kde se dlouhodobě nedaří najít kompromis?

Otevření polské části dálnice D11, 29. září 2023 Zdroj: Deník/Jan Braun

D11 – Trutnov – hranice s Polskem

Na dostavbu chybějícího úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem čekají lidé v regionu už více než deset let. Ještě nedávno se zdálo, že se konečně dočkají a hustý provoz z přetížené rychlostní silnice I/16, která vede i zdejšími obcemi, se za pár let přesune právě na autostrádu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už jen čekalo na to, až stavební povolení nabyde právní moci.

Čekat ale musí dál. Těsně před vypršením termínu totiž podala organizace Děti Země proti stavebnímu povolení rozklad. Co se konkrétně zástupcům organizace nelíbí, její předseda Miroslav Patrik nebyl schopen zpočátku říci. Stavební povolení údajně studovali teprve při podání rozkladu. Paradoxem je, že před vydáním územního rozhodnutí v roce 2019 Děti Země ke stavbě výtky neměly. „Po prostudování podmínek územního rozhodnutí a jeho podkladů jsme nezjistili žádné zásadní chyby či rozpory, takže nebyl žádný vážný důvod odvolání podávat, neboť zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou podle nás ošetřené dostatečně,“ napsal na webu Dětí Země Patrik.

Pro obyvatele Trutnova i dalších obcí je to obrovské zklamání. „Lidé roky čekají, kdy je dálnice osvobodí od tranzitní dopravy a otřesy jim přestanou ničit domy. Právě kvůli takovýmto hloupým excesům ztrácí významná část populace o témata spojená s ochranou přírody zájem,“ řekl Deníku starosta Trutnova Michal Rosa.

Předseda Dětí Země nakonec v zákonné lhůtě důvody rozkladu popsal. S kolegy požadují vytvoření ekologického deníku a zajištění odborného biologického dozoru. Stejně tak chtějí, aby se na novém úseku, a to nejpozději do dvou let od zahájení zkušebního provozu, měřila intenzita hluku.

V roce 2011 získal projekt na dostavbu 21 kilometrů dlouhého úseku kladné stanovisko EIA (posuzování vlivů záměrů na životní prostředí). O tři roky později byl schválen záměr projektu. V prosinci 2019 vydali územní rozhodnutí. Proti němu nejdříve přišla dvě odvolání, ty ale následně stáhli. Územní rozhodnutí je tak pravomocné od 25. ledna 2020 s dobou platnosti pět let. Stavební povolení vydalo ministerstvo dopravy 3. srpna 2023. Tříkilometrový hraniční úsek by měl být podle plánu zprovozněn v roce 2025. Zbylá část úseku podle původního harmonogramu do konce roku 2027.