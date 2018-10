Kdo bude vládnout nad vodami? Úřady se přou

Rybníček v Radonicích u Prahy nemá přítok. Přesto je důležitý – zadržuje vodu stékající z blízké dálnice D10. „Kdyby tam nebyl, tak nám vyplaví celou obec,“ říká starosta Stanislav Němec. Za pár let zaneslo nádrž bahno.

K vybagrování je třeba získat na tři desítky povolení a razítek. Na jejich shánění obec „utopila“ půldruhého roku a spoustu peněz.

SPOUSTA RAZÍTEK

Souhlas od úřadů je stále v nedohlednu. „Dopadne to tak, že to buď uděláme načerno, anebo neuděláme vůbec,“ posteskl si Němec.

Již i někteří politici dávají za pravdu odborníkům, že vodu je kvůli suchu potřeba udržet v krajině. Starostové i zemědělci si stěžují, že úřady na to dosud neslyší.

V programovém prohlášení vlády stojí, že chce vytvořit silný a nezávislý regulační úřad pro oblast vody. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by se rád nechal inspirovat v Izraeli, kde již takovou instituci vytvořili. V Česku se o dohled nad vodami „přetahují“ ministerstva zemědělství a životního prostředí. Některé kompetence mají i resorty financí, zdravotnictví i průmyslu.

Podle Brabce by měl být nový úřad obdobou Energetického regulačního úřadu – nezávislý orgán postavený na odborné bázi. Kdyby vše šlo snadno, mohl by být zřízen za dva až tři roky.

„Základem je, že musí nastat shoda hlavních resortů – ministerstev zemědělství a životního prostředí. Určitě to nechceme tlačit na sílu,“ řekl Deníku Brabec. O svých záměrech bude jednat s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Podle ministerstva zemědělství však na řízení nakládání s vodami bohatě stačí jeho vlastní odbor dozoru a regulace vodárenství. Před třemi lety tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) nechala vypracovat nezávislou studii.

„Zkoumala i možnosti vytvoření nového regulačního úřadu, ale pak to označila v podstatě za velmi rizikové a nákladné i proto, že pod ministerstvo zemědělství spadá převážná část činností ve vodním hospodářství včetně vodovodů i kanalizací. S tím plně souhlasila i Evropská komise,“ uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

SPOLUPRÁCE STAČÍ

Zemědělcům, jejichž podnikání zatím vedle lesníků trpí dlouhodobým suchem nejvíc, by místo nového úřadu stačila změna vztahu resortů.

„Očekávali bychom od nich daleko větší spolupráci, aby se skutečně řešily problémy a jejich příčiny. Bohužel se často setkáváme s tím, že ministerstvo zemědělství bojuje s ministerstvem životního prostředí. Je potřeba, aby se to dělalo selským rozumem,“ řekl Deníku tajemník Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.

Skepticky vidí snahu o jednotný vodní úřad také radonický starosta Němec. „Pokud by byl zasazený do dnešního systému, tak to může jedině zkomplikovat,“ míní. Řešením by podle něj bylo posílení pravomoci i zvýšení odpovědnosti vlastníka i obcí. „Takové banální věci by měl rozhodnout starosta nebo obec a ne, aby se ke všemu vyjadřoval nespočet institucí,“ dodal.