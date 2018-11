Kdo postaví muzeum Tatry do 172 milionů, kraj neví. Vyhlásil druhý tendr

/FOTOGALERIE/ Minimálně s půlročním zpoždění začne výstavba nového technického muzea Tatry v Kopřivnici na Novojičínsku.

Narušení plánovaného harmonogramu nemá mít vliv na otevření nové expozice v areálu kopřivnické automobilky v roce 2020.

Důvod, proč kraj znovu vyhlásil tendr na stavbu muzea, je jednoduchý musel zrušit první výběrové řízení na zhotovitele, protože nabídky firem byly vyšší, než mohl úřad i za pomoci evropských fondů zaplatit. Krajští radní na svém výjezdním zasedání ve Štramberku v úterý 6. listopadu vyhlásili nový tendr, včetně jeho podmínek.

„STROP“ JE 172 MILIONŮ

„Do druhého kola se podařilo vyjednat zrušení finančního stropu 124 milionů korun, který byl podmínkou pro přiznání evropské dotace. Takže náklady na projekt mohou nově dosáhnout maximálně 172 milionů korun, včetně nákladů na expozici, z toho téměř 111 milionů půjde z evropských peněz. Zbytek zaplatí kraj ze svého rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že vítěze tendru by kraj mohl znát příští rok na jaře, kdy by měly začít stavební práce.

„Dostáváme se sice do asi půlročního skluzu, nicméně pořád je to sladěno s ostatními harmonogramy a zřejmě vše stihneme podle původních předpokladů. Hotovo bychom mohli mít do dvou let. První návštěvníky bychom rádi přivítali v sezoně 2020,“ dodal náměstek.

Nové muzeum automobilů Tatra vznikne jako pobočka Muzea Novojičínska, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a bude ho také provozovat.

„Společnost Tatra Trucks darovala pro vybudování muzea pozemek s halou bývalé slévárny. Ta se nyní musí zrekonstruovat a připravit pro potřeby kulturního zařízení. Automobilka také umožní využití přilehlých ploch pro stavbu a do projektu přidá i sbírku unikátních vozidel, pro něž dosud chyběly výstavní prostory,“ připomněla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

DRÁŽNÍ SPECIÁL

Samotná expozice bude zaměřená především na nákladní vozy značky Tatra a momentálně finišují práce na jejím návrhu. Zřejmě největším lákadlem paradoxně bude ale drážní speciál.

„Samostatnou expozici bude mít i zrekonstruovaný legendární vlak Slovenská strela, který je na ‚omlazovací‘ kúře v Hranicích na Moravě. Těsně na tom spolupracujeme se stávajícím Technickým muzeem Tatra. Cílem je vytvoření moderního muzea automobilů Tatra, důstojné expozice Slovenské strely a podpůrného zázemí pro návštěvníky kulturního zařízení, restaurace, dostatečné parkovací plochy. Zlepšit péči o technické památky a zachovat je pro budoucí generace,“ dodal náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo.