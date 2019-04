Nejsou revoluční novinkou, naopak je v Česku dobře zná snad každý. Víte snad o někom, kdo nikdy nehrál Dostihy a sázky, nevozil se na plastové tatrovce nebo neměl doma dřevěné obrázkové kostky? Přesto v prodejích překonávají mnohé novinky a drží si u zákazníků dlouhá léta vysokou popularitu. Skoro by se chtělo říct, že za vše může jen nostalgie, jenže ta by sama o sobě nestačila.

„Lidé hledají především kvalitu. Dostihy a sázky jsou oblíbené tím, že ,fungují‘. Skutečně umějí zabavit, užijete si u nich spoustu zábavy. Osvědčily se po generace. Když jsme loni v květnu představili novinku Dostihy a sázky Rychlá dráha, která přinesla několik vylepšení a ještě zkvalitnila zážitek ze hry, věřili jsme, že zaujme,“ přiblížil šéf Dino Toys Jan Šlemín. Zaujala, dosud se prodalo šest tisíc kusů. Klasické Dostihy a sázky však hrají prim se 30 tisíci prodaných kusů za poslední rok.

Výrobky ze dřeva slaví úspěch

U zákazníků rozhodně nepropadly ani dřevěné obrázkové kostky, do jejichž výroby se Dino loni pustilo poté, co koupilo původní výrobní podnik Topa toys. Kostičky vyhovují hned několika trendům, které na českém trhu vládnou.

„Stále platí, že rodiče stojí o výrobky ze dřeva. Je to trvanlivý, kvalitní materiál, který vyvolává pozitivní emoce. Jednoduchá hra, která děti baví, učí, vzdělává, a pak je tu samozřejmě efekt nostalgie a vzpomínek na dětství,“ vysvětlil Šlemín. Dino nyní nabízí několik nových motivů dřevěných kostek, snaží se ikonický produkt ozvláštnit vlastní invencí. Od převzetí společnosti na výrobu obrázkových kostek se jich podařilo prodat již 100 tisíc kusů a obrat se tak za jeden rok navýšil o padesát procent.

Dinu se obecně daří s „retro“ hračkami a hrami. Stačí si vzpomenout na to, jak se na česká pískoviště vrátila plastová Tatra T-148 se sklápěcí korbou. S tou slaví Dino Toys úspěchy už téměř pět let. Když v Mnichově Hradišti s tatrovkou v roce 2014 vyrukovali, dobře věděli, že jdou do velkého rizika. Ač svému produktu věřili, uvědomovali si vysoké náklady na vývoj a výrobu. „Když neuspějete s deskovou hrou, ztratíte stovky tisíc. U Tatry se to ale počítá rovnou v milionech,“ uvedl Šlemín.

Tatra nezná bratra

Prodeje se stále drží na výtečné úrovni. Letos tato ryze česká firma ještě chystá zajímavou novinku, která půjde proti známému heslu „Tatra nezná bratra“. „Po dlouhém vývoji by se měla na začátku června zrodit nová hvězda, ale více nechci prozrazovat,“ pousmál se Šlemín. U tatrovky platí slova o tom, že český zákazník žádá zejména kvalitu, dvojnásob. Produkt je odolný, bytelný, vydrží téměř cokoliv. Má nosnost sto kilogramů. Dodnes se prodalo 220 tisíc kusů této legendární velké plastové tatry, která se vyrábí v Liberci.

Dinu se vyplatilo i „oživení“ deskové hry Kamionem po Evropě, která v původní verzi přišla na trh těsně před revolucí. „Podobně jako u Dostihů a sázek je u ní důležitá ,hratelnost‘. Hra těží z vynikajícího nápadu i provedení, na tu dobu byla převratná a stále oslovuje zákazníky díky své originalitě a zábavnosti,“ okomentoval prodejní úspěch Šlemín.

V portfoliu Dina najdeme i opravdové klasiky, které pamatují už naše babičky. Ať už je to Kloboučku, hop!, Člověče, nezlob se nebo hra Z pohádky do pohádky, která loni vyšla i v původním retro provedení a slaví úspěch.