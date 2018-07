Vysoké úroky i riziko. Pozor na firemní dluhopisy mimo regulované trhy

Vydávání firemních dluhopisů je naprosto běžným postupem ve chvíli, kdy se to firmě vyplatí více než úvěr v bance. Když firma nabízí dluhopisy na veřejně obchodovaných burzách, musí předložit pravdivé informace o svém hospodaření. Což však neplatí pro firemní dluhopisy nabízené mimo regulované trhy.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK

Firemními dluhopisy netransparentních firem investorům nabízejí vysoké zúročení investovaných peněz. Podle finančního poradce společnosti Partners Davida Kučery je ale problém, že mnozí investoři nejsou bohužel schopni vyhodnotit kreditní kvalitu emitenta, tedy schopnost splatit dluh ze strany firmy.

„Pokud firmu a její účetnictví neznáte nebo mu nerozumíte, nekupujte nikdy její dluhopisy,“ říká David Kučera s vysvětlením, že dluhopis je dlužní úpis, který se při krachu emitenta stává kusem papíru. „V žádné případě negarantuje korporátní dluhopis stát, jak často slýchávám,“ dodává.

Pokud se ukáže, že firma není schopná dostát svým závazkům, ztráta jde jednoznačně na vrub investora. Martýriem pak může být i „vymáhání“ splacení alespoň části závazků, ale i to jen v tom lepším případě, kdy v rámci konkurzu, ve firmě zbyde vůbec nějaký majetek. Analýza rizik spojených s nákupem konkrétního firemního dluhopisu je většinou poměrně obsáhlý materiál. Samostatně kupovat takový dluhopis by tedy měl jen ten, kdo si takový materiál přečte a je schopen ho vyhodnotit, případně důvěřuje někomu, kdo to udělá za něj. A i v tom případě odborníci doporučují do takových dluhopisů investovat spíše malou část investičního portfolia, maximálně pět procent na jednoho emitenta.

„Jinou věcí je, že běžný investor si často ani nemůže koupit kvalitní firemní dluhopis, protože jeden dluhopis má nominální hodnotu třeba i milion korun nebo o řád výše. Řešením mohou v takovém případě být dluhopisové podílové fondy,“ tvrdí David Kučera.

Fondy přitom nabízejí i základní orientaci v míře podstupovaného rizika. Na stupnici 1 až 7 se hodnotí takzvané SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), což je ukazatel dosavadní volatility fondu. Sedmička značí fond, jehož aktiva nejvíce kolísají. Vedle SRRI je vhodné sledovat i Top 10 firemních dluhopisů v držení fondu, které se běžně zveřejňuje a umožňuje sledovat koncentraci finančních prostředků do jednotlivých emitentů i vidět průměrné kreditní ohodnocení (rating) dluhopisů aj.