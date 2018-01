Když novináři Deníku nosí noviny a nahrazují pošťáky

Jak už jsme vás informovali, od začátku ledna 2018 jsme byli nuceni změnit distributora listu. Nepřistoupili jsme totiž na požadavek České pošty na zvýšení ceny za doručování novin a Česká pošta vypověděla smlouvu o doručování.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Zbranek Petr

Předplatitelé reagují na novou situaci různě. Podle své povahy. Někteří hudrují, jiní smířlivě děkují s vírou v lepší zítřky. A kvitují osobní donášku od novinářů. „Alespoň jsem poznala člověka, který pro nás ty noviny dělá,“ říká předplatitelka v malé východočeské obci Barchůvek, kde je sotva padesát domů.

Žurnalisté na svých cestách zažívají i horké chvilky, které jsou notoricky známé ze života „pošťaček“. Klasikou jsou vesničtí psi. Novinář si rychle osvojí fintu, kterak vhodit noviny do schránky zavěšené na brance domu tak obratně, aby mu pes nekousl do ruky. Avšak ani to někdy nestačí.

Abonent Jaroš Festa z východočeských Horních Černůtek úterní výtisk Hradeckého deníku do schránky nedostal, přestože se u něj zaměstnanec Deníku stavoval hned dvakrát. „U otevřených vrat těsně vedle poštovní schránky hlídkoval statný pes. Nechtěl jsem riskovat konflikt a nerovný boj, tak jsem raději z auta nevylezl. Když jsem marně troubil a nikdo nevycházel, musel jsem jet na další štaci do vedlejší obce,“ popsal neobyklý zážitek Petr Koděra z Deníku.

„Vy už jste tady?“ vítal s úsměvem editorku, která nyní zastává i roli doručovatelky Deníku, vrátný jedné z firem v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné. „Nejedu pozdě?“ zeptala se nejistě. „Ale kdepak, jedete mnohem dřív, než noviny vozili pošťáci. Takhle je to super,“ pochvaloval si vrátný.

Pokud i přes veškerou snahu nás všech noviny do vašich rukou nedorazily, mrzí nás to. Prosíme vás, abyste nás o výpadku informovali e-mailem reklamace@vlmedia.cz.

Do e-mailu pro rychlejší zpracování prosíme uveďte: vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, název deníku (např. Kladenský deník). Moc nám tím pomůžete při řešení této situace. Děkujeme za pochopení a trpělivost.