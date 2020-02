Pokud si hráč neurčí jasná pravidla, může se dostat do nepříjemné situace.

„Sám jsem došel k přesvědčení, že na hru nesmím pohlížet jako na možnost přivýdělku, ale naopak musím být stále srovnaný s tím, že peníze, které vsadím, neuvidím. A brát jako příjemné překvapení, když sázka nebo hra vyjde. Prohraju tak jenom ty peníze, které můžu obětovat,“ vysvětluje svou strategii sázkař Michal z Přerova (jeho celé jméno redakce zná), který podle svých slov už několikrát kasíroval solidní výhru a tu pak využil k nákupu věcí do domácnosti, do dovolené a na dárky svým blízkým.

„Nerad bych se stal na hře závislým a myslím, že to mám ve svých rukou. Ale ze svého okolí znám případy lidí, kteří si půjčují na hru a věří, že z výhry splatí své dluhy a ještě jim zbyde. To si myslím, že je cesta do pekel. Já se chci hraním bavit. Nedělám žádný sport a nebaví mě třeba bowling, casino je pro mě přitažlivější výplň volného času,“ vyznává se Michal.

Kdy už jde o závislost?

Dokáže si hráč sám vyhodnotit, že už pro něj hra není zábavou, ale přerostla v závislost?

„Sám to nezvládneš, patologické hráčství je recidivující cyklické progresivní onemocnění. Občas můžeš mít pocit, že se to lepší, třeba když za tebe někdo zaplatí dluhy, ale bude se to stále vracet, vždy horší a horší. Když budeš unavený, oslabený, ve stresu, v nepříznivé životní situaci, když tě přepadnou silné emoce. Když budeš pod vlivem alkoholu nebo nelegálních návykových látek. Nečekej, až bude ještě hůř, netrap se,“ nabádají hráče například odborníci na stránkách neprohrajzivot.cz.

České herny a online casina musí podle zákona o hazardu z roku 2017 poskytovat hráčům záruky fér hry.

Všechna nutně musí mít licenci Ministerstva financí, která zaručuje bezpečnost, dodržování všech pravidel a jistotu vyplacení výher. Tím bylo eliminováno nebezpečí, že by herna podváděla.

Největší online casino v České republice provozuje společnost Fortuna, kde si hráči mohou nastavit sebeomezující opatření, například technické hry se automaticky po 120 minutách vypínají. Na tomto poli Fortuně zdatně sekundují Tipsport a Sazka.