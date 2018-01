Když vyšší mzdy nestačí. Nedostatek pracovníků ovlivní každodenní život

Dopravní podniky hlásí nedostatek řidičů, některých spojů se proto cestující nedočkají. Když přijdete ke kadeřnici, možná bude zavřeno, protože nejméně jedna pracovní síla právě chybí. Složitější bude také sehnat řemeslníka. Spousta živnostníků i hůře placených zaměstnanců se totiž nechá zlákat lépe placenou a jistější nabídkou například ve velkém výrobním závodě.

Donedávna hlásily nedostatek pracovníků především výrobní firmy. Dnes už se nízká nezaměstnanost v Česku promítá do každodenního života nemalého počtu obyvatel.

České ekonomice chybí zaměstnanci už několik let, situace je kritická už delší dobu. Podle odhadů je v současné době v tuzemsku k dispozici 300 tisíc volných pracovních míst. Ekonomové přitom předpovídají pokračující hospodářský růst, což přinese další zhoršení na pracovním trhu. „Nepomůže ani navyšování mezd. Zaměstnanci přecházejí za lepší prací, ale nových pracovníků tím nepřibývá,“ varoval Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Fluktuace zaměstnanců navíc přidělává zaměstnavatelům další vrásky. Obávají se, že jim pracovníky přetáhnou konkurenční zaměstnavatelé. Musí proto přicházet se stejnou nabídkou platu i s dalšími benefity. Jinak o své zaměstnance přijdou.

Co bude následovat? Některé firmy stále více přemýšlejí o přesunu výroby do jiných zemí. Kde to je možné, nastoupí ve větší míře automatizace nahrazující pracovníky. To už se děje například ve velkých halách a skladech. V plánu je také posílení náborů pracovníků ze zahraničí. A některé firmy se pokusí ulovit zpátky do pracovního procesu důchodce, kteří už si naplánovali odpočinek.