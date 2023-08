Rajčata i kečupy jsou pro mnoho lidí drahé. Vyhlíží proto hlavně ty zlevněné. Podle odborníka situaci ovlivnilo loňské splašení cen, na které doplatili hlavně spotřebitelé.

Rajčata i kečupy jsou pro mnoho lidí drahé. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Berger

Na grilování s přáteli nakupovala Iveta v Břeclavi kečup. Z regálu v místním supermarketu si však nemohla vybrat. Nakonec sáhla po výrobku v téměř padesátiprocentní slevě. „Mám oblíbenou značku kečupu, kterou kupuji, když je v akci. Jinak je to dost drahé,“ říká žena.

Češi jedí i pěstují málo zeleniny, brzdí je zdražování. Nejraději mají rajčata

V aktuální grilovací sezoně se podle zjištění Deníku balení kvalitnějších kečupů drží na cenovce zhruba od sta do 180 korun za kilogram. Z regálů tak mizí hlavně zlevněné kečupy. Podle Českého statistického úřadu přitom před třemi lety byla průměrná spotřebitelská cena kolem šedesáti korun za kilogram kečupu.

Než se trh srovná, trvá to

Je to podobné jako u konzumních rajčat. Zjara jich kilo v supermarketu vyšlo až na stovku. Na letní sezonu a ve slevách však ceny výrazně padají. Deník má k dispozici analýzu České distribuční, která srovnala akční letáky sedmi největších obchodních řetězců v srpnu. Rajčata prodávaly za necelých padesát korun, meziročně o pětadvacet procent levněji. Průměrná sleva z běžné ceny je 43 procent.

Kečup z českých rajčat? Chuť dává půda, zní od největšího pěstitele

Blýská se tedy na lepší časy také u rajčatových produktů? Podle Tomáše Maiera z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se obecně ceny agrárních komodit loni splašily a návrat bývá pozvolnější.

„Platí, že vyšší cenu suroviny (rajčatového protlaku – pozn. redakce) zpracovatel do své ceny promítne výrazněji více, než byl právě nárůst primární suroviny. A obchodní článek ještě více přilije olej do ohně. Proto loni narostly zisky nejen zemědělcům, ale i potravinářům a obchodníkům. Pak nesrovnatelně déle trvá, než se ceny srovnají, trh se uklidní a vše poklesne do nové tržní rovnováhy,“ popsal Maier.

Domácí ani ne pětina

Produkci rajčat pak ovlivnily i vysoké náklady na energie. Podle Zuzany Přibylové ze Zelinářské unie mnozí čeští pěstitelé už v zimních měsících pozastavovali porosty ve sklenících. Většina rajčat v supermarketech ovšem stejně pochází z dovozu. „Česká produkce rajčat pokrývá českou spotřebu dlouhodobě pouze asi z osmnácti procent, zbytek se dováží,“ upřesnila.

Zaštípnout, zastřihnout, zkrátit. Rajčata teď potřebují vaši péči, aby dozrála

Mezi významné evropské dovozce výrobků z rajčat patří Itálie, Španělsko a na štítcích se objevuje i Polsko. „Cenu základní rajčatové suroviny pro výrobu protlaků a kečupů stanovuje světová burza. Loni ji ovlivnil i omezený export Číny,“ tvrdí Jonáš Balun, agronom Zemědělského podniku Mikulčice, kde kečupy a protlaky vyrábí z vlastních rajčat.