Air Bank, která patří do skupiny PPF Petra Kellnera v roce 2018 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření, když vykázala nekonsolidovaný čistý zisk 1,4 miliardy korun. Ten tak meziročně stoupl o 139 procent, když se do něj pozitivně promítly také jednorázové dividendové příjmy z dceřiných společností banky. Informovala o tom Air Bank ve své tiskové zprávě.

Bance se však také dále dařilo získávat nové klienty, zvyšovat objem poskytnutých úvěrů a celkově navyšovat příjmy z běžného retailového bankovnictví.

„V loňském roce se nám dařilo celkově navyšovat příjmy z retailového bankovnictví. Přispěly k tomu i nové služby, které jsme nabídli. Naši klienti si velmi rychle oblíbili rychlou a snadnou půjčku přes mobil, kontokorent, platby mobilem a také Odměny za placení v aplikaci My Air. I po sedmi letech jsme stále atraktivní také pro nové klienty, kterých k nám vloni přišlo skoro osmdesát tisíc,“ uvedl Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Počet klientů banky meziročně vzrostl o více než 76 tisíc na 673 407 klientů. To znamená meziroční nárůst o 13 procent. Novým i stávajícím klientům Air Bank v loňském roce nabídla nové služby, jako jsou platby mobilem, kontokorent, půjčka v mobilu, Odměny za placení nebo další vylepšení mobilní aplikace. Mobilní aplikaci My Air na konci roku 2018 používalo přes 347 tisíc lidí, to znamená 52 procent klientů banky.

Air Bank se v loňském roce nadále dařilo zvyšovat objem rozpůjčovaných peněz. Celkový objem úvěrů v portfoliu se meziročně zvýšil o 19 procent na 46,3 miliardy korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně stouply o polovinu na 3,1 miliardy korun.

Banka na sklonku loňského roku evidovala 746 818 běžných účtů, což představuje meziroční nárůst o 17 procent. Počet spořících účtů se pak meziročně zvýšil o 13 procent na 434 693. Objem vkladů na běžných a spořících účtech klientů se ve stejném období zvýšil o 14 procent na 102,1 miliardy korun.

Air Bank čeká přelomový rok

Banka také pokračovala v investicích do výstavby vlastní bankomatové sítě. Na konci prosince 2018 měla celkem 365 bankomatů, což je o 44 bankomatů více než před rokem. Počet poboček zůstal meziročně nezměněn.

V letošním roce čekají Air Bank velké změny. Loni v říjnu bylo oznámeno spuštění fúze Air Bank a českého a slovenského Home Creditu, které patří do skupiny PPF, s Moneta Money Bank. Po sloučení vznikne pod značkou Air Bank dvojka ve spotřebitelských půjčkách a třetí největší banka na českém trhu. Transakci v hodnotě 19,75 miliardy korun však musí posvětit český i slovenský regulátor.