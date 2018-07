Kempy zažívají další rekordní sezonu, vodáky trápí sucho

Renesance kempování v tuzemsku pokračuje po loňském rekordu i letos, provozovatelé si na nezájem návštěvníků nemohou stěžovat.

„Pokud se nějak výrazně nezhorší počasí, tak kempy znovu překonají rekord,“ říká místopředseda Asocice cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Loni se podle údajů Českého statistického úřadu v kempech ubytovalo téměř 1,2 milionu lidí, letos by tato meta měla bez potíží padnout.

Prosperuje ten, kdo investoval

Podle Papeže už řada kempů narazila na hranice své kapacity, převis poptávky mají především provozovatelé, kteří v minulých letech investovali do nových zařízení. „V těchto kempech jste prakticky bez šance na místo o víkendech, a pokud chcete ubytování v chatách, tak nemáte šanci ani během týdne,“ doplnil Papež.

To potvrzuje předseda Asociace kempů ČR a provozovatel autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce Bohumil Starý. Podle něj především kempy v jižních Čechách a na jižní Moravě v poslední době hodně investovaly do zařízení, díky kterým se hosté mohou bavit i v případě špatného počasí. „Nabito bylo především na svátky začátkem července, kdy to vypadalo mnohem lépe než loni, následně zájem trochu ochladl,“ říká Starý.

Provozovatelé ale neřeší jen příjemné problémy s rostoucím zájmem hostů, bojují například s novými evropskými pravidly na ochranu osobních údajů nebo s nedostatkem zaměstnanců.

Zvláštní kapitolou spojenou s kempováním je vodáctví, které je výrazně závislé na počasí. Letošní sucho milovníkům vodácké turistiky příliš nesvědčí. „Půjčovny brečí, neboť téměř všechny řeky vyschly pod únosnou mez a nedají se splouvat. Například na Sázavě se tahají lodě přes kamenité peřeje, Berounka má dlouhé úseky pod jezy bez vody. Lužnice i Ohře jsou v obvykle splouvaných úsecích bez vody,“ vykresluje situaci Jakub Turek z turistického webu Horydoly.cz.

Spolehlivě splavná tak je jen Vltava pod Lipnem, což jen potvrzuje výsadní postavení této řeky mezi vodáky. Vltavě mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi se tak někdy říká vodácká dálnice. „Tak to tam taky vypadá – nad jezy se čeká desítky minut, aby člověk mohl plout,“ doplnil Turek. Odhaduje, že za celé léto se na Vltavu od Borových Lad po Mělník vydá až 200 tisíc lidí.

„Vody je obecně málo a zájemců o plavbu je více a více. Tady bude asi nutné vymyslet nějaké rozumné regulace, protože jsme na hraně únosnosti,“ říká Papež. Podle něj je trendem poslední doby kombinace několika zážitků: sjet část řeky na kanoi, okolí si užít na kole a nakonec se ubytovat v dobrém kempu.

Spoje bylo třeba posílit

Magnetismus jižních Čech pro nejrůznější druhy čundráků pociťují i České dráhy. Především linecké expresy z Prahy praskají v červenci ve švech kvůli lidem s batohy a karimatkami, kteří vesměs míří na vodu. „Proto jsme posílili řadu vlaků tímto směrem včetně Jižních expresů, a to především v nejvytíženější cestovní časy. Přesto jsme zaznamenali plné vytížení vlaků,“ uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Počet lidí ubytovaných v českých kempech:

Rok Hosté (v tisících)

2012 829

2013 858

2014 890

2015 1069

2016 1110

2017 1196



zdroj: ČSÚ

Trendy ve vodácké turistice podle webu Horydoly.cz