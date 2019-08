"Beyond Fried Chicken je velmi chutné. Naši zákazníci budou mít problém rozeznat, že nejedí skutečné maso, řekl CNN Kevin Hochman odpovědný za koncepci amerického KFC. "Všichni jsme slyšeli frázi 'chutná jako kuře' - naši zákazníci budou ohromeni a řeknou 'chutná jako kentucké smažené kuře'," dodal.

Veganskou verzi kuřecích křidýlek či nugetů nabízí KFC v balení po šesti či dvanácti kouscích, přičemž menší z nich vyjde na šest dolarů (tedy přibližně 140 korun). Produkt bude sice nejprve nabízen pouze na jedné restauraci v Atlantě, později by se ale měl rozšířit i do dalších poboček. To v případě, že si zákazníci skutečně budou "oblizovat prsty", jak hlásá reklamní slogan.

Úspěšný vstup na burzu

Podle amerických médií je náhrada kuřecího masa vyrobena z rýžové mouky, sojového a hráškového proteinu, mrkve, kvasnic, rostlinných olejů a koření. Veganskou náhražku skutečného masa KFC dodá rychle expandující firma Beyond Meat, která letos úspěšně vstoupila na americkou burzu a v současnosti platí za jednu z nejlepších investic.

KFC ovšem není prvním fastfoodovým řetězcem, který se rozhodl nahradit skutečné maso veganskou alternativou. Například konkureční Burger King už delší dobu nabízí rostlinný Impossible Whopper. V Evropě se podobnou cestou vydal i McDonald's, který začal v roce 2017 ve Skandinávii nabízet sendvič s příznačným jménem McVegan.

KFC (Kentucky Fried Chicken) je americkou nadnárodní korporací zabývající se prodejem rychlého občerstvení, zvláště pak smaženého kuřecího masa v různých podobách. Jen v USA má řetězec přes čtyři tisíce poboček, ročně se pak v jeho restauracích po celém světě prodá přibližně 914 milionů kousků kuřat. Restaurace nabízejí více než 400 různých produktů, základní nabídku ale tvoří kousky kuřete připravené podle tajného receptu Colonela Sanderse.