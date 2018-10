Kladenskou Poldovku můžete vydražit i doma z obýváku

Kladenskou Poldovku čeká v polovině listopadu další dražba. Po třech promarněných pokusech, kdy vítězové aukcí ani jednou za podnik nezaplatili požadovanou částku, přistoupil insolvenční správce tentokrát k daleko přísnějšímu způsobu prodeje. Dražba proběhne 16. listopadu, přičemž se jedná o exekutorskou elektronickou dražbu. Vyvolávací cena Poldovky je 160 milionů korun. Na prohlídku areálu mohou zájemci vyrazit už dnes. Způsob dražby věřitelé schválili.

Aby proces nemohli potenciální zájemci tentokrát zmařit, dražební jistota bude oproti dosavadním zvyklostem nastavena mnohem vyšší. Kdo projeví skutečný zájem o Poldovku, musí tentokrát předem složit dražební jistotu ve výši 90 milion korun. V případě, že vydražitel za podnik následně nezaplatí, může přijít prakticky o celý vklad. Dosud byla dražební jistota 17 milionů, kdy vydražitelé promarnili vždy maximálně sedm milionů korun.

„Už minule jsme doporučovali způsob exekutorské dražby, poněvadž bylo zřejmé, že se v dražbě pohybují subjekty, které mají zájem se posouvat v čase a prodlužovat prodejní proces, tak jsme nastavili přísnější podmínky, což se nám nyní podařilo prosadit. Současná dražební jistota se chová jinak. Zůstane blokována v celé výši do doby, než celý proces skončí. Když by někdo dražbu i tentokrát zmařil a při následné by se podnik vydražil za méně korun, rozdíl bude uhrazen z té dražební jistoty. Navíc bude dražební jistota posílena sankcí. Věříme tomu, že tento způsob je dostatečně silná pojistka na to, aby si někdo rozmyslel, zda aukci bude mařit,“ upozorňuje Michal Žižlavský, zástupce insolvenčního správce.

Stejně jako v předchozích kolech se uskuteční i tentokrát dvě prohlídky areálu hutí Poldi. Jedna se koná dnes a další 7. listopadu. „Pokud složí zájemce požadovanou částku na účet, může dražit z počítače doma z obýváku a z kteréhokoli místa na světě,“ dodává Žižlavský. Podle jeho slov je tento způsob prodeje naprosto transparentní a je zde jistota, že nebude dražit někdo, kdo nemá peníze a zaručuje to otevření prodejního procesu co nejširšímu okruhu lidí, dodává Žižlavský.

První dražba se konala 12. dubna. Podlovku tehdy získal zájemce za 261 milionů korun. Byla jí spolčenost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně. Do obchodního rejstříku byla zapsána letos v březnu se základním vkladem tisíc korun. Firma však do požadovaného termínu 14. května peníze nesložila. První dražba byla tímto zmařena, přičemž o podnik se původně ucházeli dva zájemci.



Druhá dražba se následně konala 27. června, tentokrát se podařilo huť Poldi vydražit za 251 milionů korun. Vydražitelem se stal Jindřich Vlček a jeho společnost Warhols Hold. I tento vítěz přehodnotil nakonec svůj podnikatelský záměr a Poldovku nekoupil.



Třetí dražba kladenské Poldi se uskutečnila 30. srpna vydražena a byla vydražena 256 milionů korun. Vítězem se stala firma Elaria Group, založená letos v dubnu. Vítěze přitom zastupovala rusky hovořící žena. Elaria Group má podle rejstříku jako předmět podnikání pronájem nemovitostí či správu vlastního majetku a výrobu. Ani tentokrát však vydražitel peníze do termínu 1. října nesložil.



Co se týká posledního fungování kladenské hutě, její reorganizaci povolil soud vloni v březnu, vedení se ale nepodařilo splnit požadované podmínky a na 150 lidí, kteří vydrželi až doposledka, tak dostalo výpovědi. V Poldi přitom dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelné zpracování.