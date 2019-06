ČSAD MHD Kladno, a. s., je součástí společnosti Arriva. Největší díl činnosti spadá do zajištění silniční motorové osobní dopravy, menší díl pak do provozu cestovní agentury, pronájmu a půjčování věcí movitých a reklamní činnosti. Nejsledovanější činností je pochopitelně zajištění autobusové dopravy. Ta se dělí na Městskou hromadnou dopravu v Kladně (MHD), Středočeskou integrovanou dopravu (SID) a Pražskou integrovanou dopravu (PID).

„Jsme v pozici vykonavatele objednávaných služeb. U MHD Kladno je objednavatelem kladenský magistrát. U SID v rámci zajištění základní dopravní obslužnosti je to středočeský krajský úřad, další dopravní obslužnost si objednávají jednotlivé obce. U PID je hlavním objednavatelem pražský magistrát pro úseky po Praze, krajský úřad v rámci Středočeského kraje.

Myšlenkou do budoucna je to, aby všechny systémy byly propojeny, slučují se tarify, aby komfort jízdy byl pro cestující co nejlepší, aby mohl cestující na jednu jízdenku cestovat několika systémy,“ říká ředitel společnosti ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa.

Pohon na plyn

Významný posun v kvalitě, ale i v ohledu na životní prostředí znamenal loňský nákup 14 nových autobusů. Tyto autobusy na plynový pohon stály více než 97 milionů korun. Výše dotace z Evropské unie z toho činila 83,6 milionu korun, zbytek doplatila kladenská společnost ze svých prostředků.

„Deset autobusů IVECO je standardních dvanáctimetrových, zbylé čtyři od společnosti SOR Libchavy jsou kloubové. Autobusy vystřídaly staré naftové bariérové autobusy a jezdí v systému kladenské MHD. Jsou, pochopitelně, bezbariérové, mají ekologický pohon na CNG, vnitřní i vnější informační světelný systém, hlasový výstup pro nevidomé, wi-fi. Prostředí i podmínky jsou lepší i pro řidiče,“ podotkl ředitel Landa.

V současné době ČSAD MHD Kladno disponuje 183 autobusy, těch na plynový pohon je 103.

„O ekologickém provozu jsme začali přemýšlet v první dekádě tohoto tisíciletí. Zvažovali jsme dvě varianty elektřinu a plyn. Nakonec zvítězil plyn, protože elektřina nenabídla základní dva parametry, kterými bychom si zásadně nenarušili provoz aby plnění, čerpání či nabíjení trvalo přibližně stejně dlouho, jako se čerpá nafta. A aby autobusy na jedno naplnění uměly najet minimálně 600 kilometrů, což je průměrná denní porce, kterou autobus ve dvou směnách najede.

Proto jsme v roce 2010 nakoupili první plynová vozidla, v té době bylo naším cílem mít takových vozidel třetinu, tedy kolem šesti desítek. Nyní jich máme 103, takže jsme takřka na 200 procentech původního záměru. To je, samozřejmě, dobrá zpráva pro ekologii,“ vysvětlil ředitel Landa.

Kladenská společnost ČSAD MHD kromě obslužnosti v samotném Kladně jezdí v rámci PID k pražskému letišti v Ruzyni i do městských částí Praha 5 a 6. Celkově obsluhuje kolem 130 obcí, nejdále jezdí kladenské autobusy v rámci SID do Mělníka a do Příbrami.Dopad na životní prostředí je pořízením autobusů na plynový pohon obrovský.

„Emise vypuštěné 14 vyřazenými starými naftovými autobusy činily za rok 384 tun. Emise vypuštěné 14 novými autobusy EURO VI CNG, tedy s plynovým pohonem, činí za rok pouhých 0,94 tuny,“ uvedl vedoucí provozní oblasti Josef Mareš.

Zajímavostí je, že autobusy společnosti jsou vybaveny monitorovacím GPS systémem. „Tento systém je významný pomocník v mnoha směrech. Dispečer ví, kde se autobusy v danou chvíli pohybují. Je to také velice významný pomocník při plánování dopravy zejména při zpožděních, která jsou v dnešní dopravní situaci běžná. GPS systém je důležitý pomocník při řešení stížností cestujících,“ dodal Rostislav Nosek, který plánuje jízdní řády a oběhy autobusů.

Ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa: Nejsou lidé ve všech sférách, to je největší problém

V pozici ředitele společnosti ČSAD MHD Kladno je Ludomír Landa od jejího vzniku, tedy od roku 2005, v dopravě ale pracuje od roku 1984. Po střední škole usedl za volant autobusu a na svém kontě má téměř

milion ujetých kilometrů. Řídil autobus, nákladní dopravu, byl vedoucím dopravy, náměstkem a nyní je ředitelem.

Právě jste se vrátil ze Švédska. Nebyla to ale dovolená, vy jste tam byl pracovně, že?

Účastnil jsem se kongresu o budoucnosti autobusové dopravy, který byl věnován především ekologické a autonomní dopravě. Ekologická vozidla stojí u nás na dvoře, takže to bylo zajímavé,“ říká Ludomír Landa.

Co autonomní vozidla?

Vozidla, která nepotřebují řidiče, vše řídí naprogramovaný systém, jsou velkým tématem. V dnešní době, kdy je nedostatek řidičů všude, je to zajímavé řešení. Nicméně se domnívám, že v systému hromadné autobusové dopravy to nebude tak jednoduché a nijak rychlé. Ve stavu české infrastruktury a stavu silnic druhé a třetí třídy jsem k tomuto projektu poněkud skeptický. Ale uvidíme, čas ukáže.

Vloni jste nakoupili 14 autobusů na plynový pohon, Evropská unie z 97 milionů zaplatila téměř 83 milionů.

Byla to historicky první možnost, kdy se nám povedlo pro Kladno koupit autobusy z dotačních peněz, přestože jsme se snažili už delší dobu. Vždy ale peníze směřovaly do jiných krajů. Považuji to za velký úspěch a hlavně přínos pro životní prostředí.

V roce 2017, kdy se rozšiřovala Pražská integrovaná doprava a vy jste do tohoto projektu byli začleněni, jste měli problémy s řidiči.

Součástí systému PID jsme od roku 1996 a etap rozšíření bylo několik, tato byla nejrozsáhlejší. Ano, tehdy to bylo kritické, na přípravu bylo minimum času, některé spoje nevyjely. Situace už je stabilizovaná, tehdy to trvalo zhruba tři měsíce. Nicméně řidič i dnes je nedostatkové zboží. Tehdy jsme se začali personalistikou zajímat více a vyplatilo se. Třeba žen, kterých z celkového počtu tří stovek řidičů máme patnáct. Nabízíme jim rozložení směn tak, aby mohly zajistit péči o rodinu. Jinak ale v oblasti řidičů na pracovním trhu jsme vypálená země.

Jaký je věkový průměr řidičů?

Ten se náborem postupně snižuje, ale je přes 50 let. Jezdí nám tu velká skupina řidičů blížících se důchodovému věku a jsem rád, že stále jezdí.

Jaké problémy vás trápí?

Zmíněný nedostatek personálu. Nejen řidičů, ale i dispečerů, mechaniků, dílenských zaměstnanců.

A co vás naopak těší?

Samozřejmě spokojený cestující. Když vidím, jak přijíždí náš autobus na zastávku včas dobře vypadá, cestující nastoupí a dovezeme je tam, kam chtějí. Mám radost z nových autobusů a z toho, že průměrné stáří našich autobusů je šest let, což je výrazně pod republikovým průměrem.

Kolem autobusů se „motáte“ v podstatě celý život. To vás asi ovlivnilo i v soukromí, že?

To zcela jistě. Když jedu autobusem, jsem v podstatě další revizor. Sleduji čas příjezdu, zda se vozidlo postavilo dobře podél nástupní hrany, aby cestující mohl v pohodě nastoupit, kontroluji interiér, styl jízdy. Naštěstí jsem si už odžil chvíle, kdy jsme jeli autem na rodinnou dovolenou a já v zálivu zastavoval na autobusových zastávkách.

A jak relaxujete?

Baví mě řízení, provoz kolem. Pozoruji a těším se, co se kde objeví za kterým smrkem. Jasně, očekávám dopravní prostředek. To je v podstatě profesní deformace. A koníčky? Zahrádka, plavání, kolo a taky kolečkové brusle.

Byla by na závěr nějaká perlička kolem autobusů?

Naše autobusy mají nádrže na plyn na střeše, vypadá to jako čepice. Máme tam nápis: Mám pod čepicí, jezdím na zemní plyn. Volala paní učitelka z mateřské školy, že stojí na zastávce s dětmi a potřebuje vědět, kdy pojede autobus s čepicí, děti jí odmítly jet jiným autobusem.