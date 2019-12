Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka společnosti Petrof, navazuje na rodinnou tradici předních výrobců klavírů. Jak pohlíží na své slavné předky? A jak bude trávit Vánoce?

Zuzana Ceralová Petrofová. | Foto: Archiv Petrof

Jste představitelkou 5. generace rodu Petrofů. Jaký význam má ve vašem životě tradice? Zvlášť nyní, před Vánocemi, tato otázka nabývá aktuálnosti.

Od malička jsme doma ctili tradice, hlavně křesťanské svátky. Těším se na Vánoce, protože se zase všichni sejdeme u štědrovečerního stolu. Bude nás jedenáct. Zpíváme a hrajeme koledy, pouštíme lodičky, vzpomínáme na další příbuzné i na ty, kteří už nejsou mezi námi, a na kamarády. Pak si dáme několikachodové štědrovečerní menu a skvělé víno. Dárky si rozdáváme až později, což se nelíbí mému synovi, ale vždycky to vydrží. Snažíme se zvládnout půlnoční mši, ale někdy sedíme až do dvou hodin do rána a povídáme. A tak jdeme do kostela až na Hod Boží na mši a na koncert. Vánoční svátky trávíme zkrátka v kruhu rodinném. Tradice ale zavazuje.