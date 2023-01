Podle odborníků se vysoce patogenní varianty ptačí chřipky na evropském kontinentu vyskytují především u volně žijících ptáků a riziko přenosu už je celoroční. „Chování ptačí chřipky se za několik let drasticky změnilo. V Evropě koluje po celý rok, není to je sezónní hrozba. Virus je v populaci volně žijících ptáků trvale přítomen,“ poznamenala nizozemská viroložka a poradkyně WHO pro alimentární onemocnění Marion Koopmans.