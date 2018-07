Klienti H-Systemu definitivně prohráli. Ze svých domů se musí vystěhovat

Bývalí klienti H-Systemu, kteří si svépomocí dostavěli bytové domy v Horoměřicích, prohráli spor s konkurzním správcem Josefem Monsportem. Nejvyšší soud rozhodl, že musí do měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí. Nájemní smlouvy jsou „absolutně neplatné“. Informovala o tom Česká televize.

„Nejvyšší soud uložil Stavebnímu družstvu Svatopluk do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku Nejvyššího soudu vyklidit a jako vyklizené předat konkurznímu správci celkem osm bytových domů,“ řekl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Nájemní smlouvy jsou podle verdiktu Nejvyššího soudu neplatné, protože byly uzavřeny po téměř dvou letech od podání žaloby o vyklizení a nedal k nim souhlas správce konkurzní podstaty.

Soudce Nejvyššího soudu Zdeněk Krčmář na tiskové konferenci označil rozhodnutí za „nejlepší z nejhorších variant.“ Upřednostněním malé skupiny věřitelů sdružených v družstvu není možné podle Krčmáře poškozovat většinu poškozených.

„Je jasné, že je to velmi špatná správa pro ty, co v těch domech bydlí. Bytové družstvo vyklizeno býti má a musí,“ řekl Krčmář s tím, že domy musí být vyklizeny do jednoho měsíce okamžiku, kdy verdikt nabyl právní moci, tedy do 23. srpna. „Nebyl důvod tu kauzu, která se vlekla 18 let, dále protahovat,“ podotkl Krčmář.

Konkurzní správce Josef Monsport vedl spor se Stavebním bytovým družstvem Svatopluk, jež tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu. Správce usiluje o prodej bytových domů se 60 byty, které bytové družstvo po krachu H-Systému svépomocí dostavělo. Utržené peníze pak chce rozdělit mezi všechny poškozené klienty H-Systemu, tedy nejen ty, kteří si své byty dostavěli.

U nižších soudu Monsport se svým požadavkem neuspěl. Podle městského a vrchního soudu je takový požadavek v rozporu s dobrými mravy. Oba soudy ve svých rozhodnutích zdůraznily, že dostavbu a její financování odsouhlasil členům družstva bývaly správce konkurzní podstaty Karla Kudláčka. Investovali přitom do výstavby 220 milionů korun.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim roku 1997 ale firma zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 rodinných domů. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti, kterým tisícovka lidí přišla o zhruba miliardu korun, odpykal 12 let vězení.