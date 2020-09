„Jsme připraveni podpořit přechod tepláren na jiné zdroje a udržet zásobování cenově dostupným teplem,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Slibuje zákazníkům levnou a současně ekologickou elektřinu i teplo. Česko podle něj vynaloží na transformaci energetiky přes 100 miliard korun.

Ekologové útlum uhlí vítají, ale s rozpaky. „Za jednotku tepla se samozřejmě stejně bude platit víc a víc,“ řekl Deníku Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Jak by mohla konkrétně cena elektřiny vzrůst, podle něj zatím nelze odhadnout.

„Myslím si, že snažit se to dotovat, aby teplárny byly levným zdrojem tepla, by bylo naopak hodně drahé, a nakonec by se to stejně nepovedlo,“ míní Koželouh. Stát by se měl podle něj soustředit na úspory.

Solární panely či biomasové zdroje

„Už před lety vládní Pačesova komise upozornila, že 60 procent spotřeby tepla se dá srazit pomocí zateplování a dalších renovací budov. A zbytek dokážeme pokrýt solárními panely na ohřev vody, biomasovými či bioplynovými zdroji nebo tepelnými čerpadly,“ míní Koželouh.

„Nahrazovat ve velkém fosilní uhlí fosilním zemním plynem je jako řešit závislost na pervitinu přechodem na kokain,“ řekl Jan Rovenský z Greenpeace ČR. „Pokud teď začneme masivně zvyšovat spotřebu plynu, za pár let tu místo Uhelné komise budeme mít Plynovou komisí, která bude muset řešit, co s ním. O zvyšování závislosti na Rusku samozřejmě nemluvě,“ prohlásil Rovenský. „Řešením je masivní renovace domů na pasivní standard a rozvoj obnovitelných zdrojů,“ tvrdí.

K transformaci má přispět snížení daně z přidané hodnoty pro teplo. Sazba v lednu klesla z 15 na deset procent. Počítá se i se změnou zákonů, jež zákazníky rozdělí do dvou skupin. Velcí, takzvaní oprávnění zákazníci si dokážou vyjednat lepší podmínky, proto by neměli být příliš regulováni. Regulace by se měla naopak vztahovat na takzvané chráněné zákazníky.

„Mezi ně patří domácnosti, bytové domy, společenství vlastníků jednotek a další, kteří mají při vyjednávání s dodavateli tepla slabší postavení,“ uvedl předseda Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček.