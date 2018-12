Klimatizace, červená sedadla. Na příměstkých linkách v Praze jezdí nové autobusy

/FOTOGALERIE/ V příměstské dopravě kolem Prahy začaly být nasazovány první dva autobusy, které plní nové standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID). Konkrétně jde o kloubová vozidla Solaris Urbino 18, které převzal dopravce ČSAD Střední Čechy. Nové autobusy budou obsluhovat především vytížené linky 367 a 375 mezi Prahou a Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví.

„Vozidla jsou v rámci pilotního projektu s dopravcem ČSAD Střední Čechy vybavena již podle nových standardů kvality, které budou platit pro všechny autobusové linky PID v Praze a Středočeském kraji od roku 2020,“ uvedl ředitel organizátora dopravy ROPID Petr Tomčík.

K povinným novinkám patří například celovozová klimatizace, pohodlnější sedadla, více prostoru pro kočárky a invalidní vozíky, LCD obrazovky s informacemi o trase včetně návazných spojů nebo zvýšený počet tlačítek znamení k řidiči.

Autobus má podle nových standardů jednotný nátěr PID a barevně je sladěn také interiér: červená sedadla, nerezová madla a modře zvýrazněná sedadla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jízdné lze platit bezkontaktními kartami nebo mobilní aplikací PID Lítačka.

Polský výrobce Solaris už dodal do PID zhruba 80 vozidel. Nejnovější dva busy jsou součástí dodávky šesti vozidel, poslední by mělo být předáno v únoru. Zbylé čtyři autobusy by už měly mít i nové jednotné čalounění, které ROPID nedávno představil na veletrhu CzechBus.