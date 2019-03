Bloomberg sleduje majetek 2800 miliardářů. Majetek 145 z nich je vyšší než deset miliard USD.

Majetek Gatese již jednou dosáhl hranice 100 miliard USD, a to v době největšího rozkvětu internetu, kdy Bezos teprve začínal svůj výstup na žebříčku nejbohatších lidí světa. Nyní hodnota majetku zakladatele Amazonu činí 145,6 miliardy dolarů a jen v letošním roce se zvýšila o 20,7 miliardy USD. Hodnota majetku Gatese letos vzrostla o 9,5 miliardy USD.

Přijde Bezos o majetek?

Gates i Bezos by však o své bohatství mohli brzy přijít. Gates již věnoval více než 35 miliard USD rodinné nadaci Billa a Melindy Gatesových a uvedl, že chce darovat nejméně polovinu svého majetku. Bezos by mohl přijít o majetek z jiných důvodů - on a jeho žena Mackenzie se rozvádějí.