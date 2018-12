Knihu ano, bačkory ne. Nejlepší a nejhorší dárky dle osobností regionů

/INFOGRAFIKA/ Zeptali jsme se 453 respondentů Panelu Deníku, co by si přáli k Vánocům. A co by pod stromečkem rozhodně najít nechtěli.

Sháníte dárky na poslední chvíli? Pak se raději vyhněte obchodům s „měkkouši", tedy ponožkami, svetry či papučemi. A naopak zamiřte do knihkupectví. Deník se v anketě zeptal 453 osobností v regionech, co by si přály k Vánocům. Suverénně nejčastěji respondenti Panelu Deníku zmiňovali zdraví. Ať pro sebe, či pro své blízké. Na druhém místě se s velkým odstupem umístila pohoda. A až třetí příčku obsadil první dárek, který se dá lehce pořídit, a to knížka. Nicméně regionální elity by nepohrdly ani dovolenou či zájezdem. Co by si lékaři, učitelé, podnikatelé a další respondenti určitě nepřáli, byla nemoc či choroba (opět ani u sebe, ani u blízkých) a obecně „špatné zprávy". Z hmotných dárků, které se dají zabalit, pod stromečkem nechtějí nalézt zmíněné ponožky, bačkory a další „měkkouše". Za nevhodné považují také různé poukázky nebo zvíře. A hlavně: „Hádku na Štědrý den. Jako obvykle," podotkl respondent z Olomoucka. Když se vrátíme k hmotnému dárku, který by si osobnosti přály nejvíce, tedy ke knihám, hitem letošních svátků jsou cizojazyčné tituly. „Je zde jasně patrný vývoj jazykové vybavenosti. Lidé si dnes umí přečíst knížku v originále. Zdaleka největší zájem je o knihy v angličtině, dále pak v menší míře o německé tituly a další, doplňující jazyky, jako je například francouzština nebo italština," říká knihkupec Jan Kanzelsberger mladší.

Autor: Aleš Vojíř