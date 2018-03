Kofola ovládne výrobce bylinných čajů Leros. Cenu firmy tají

Známá nápojářská firma Kofola ČeskoSlovensko kupuje pražského výrobce bylinných čajů Leros. Převezme 100procentní podíl včetně výrobních kapacit a všech 90 zaměstnanců. Obě firmy se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.

Do čela Lerosu nastoupí manažer Martin Mateáš, který pro Kofolu 11 let pracoval a teď se do ní po čtyřleté přestávce vrací.

Leros, ještě pod původním názvem Léčivé rostliny - Zbraslav, dodával bylinky pro výrobu stejnojmenného nápoje. Někdejší státní podnik vznikl v 50. letech minulého století. Dnes vyrábí kvalitní bylinné čaje z léčivých rostlin a má klíčové místo na trhu v Česku a na Slovensku.

Kofola má sedm výrobních závodů v Česku, Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku a Chorvatsku. Dohromady zaměstnává přes 2100 lidí, z toho 700 v Česku. Kromě kofoly vyrábí ovocné sirupy Jupí, energetické nápoje Semtex, Vinea, Chito, Top Topic či Citro Cola.

Minulý rok společnost koupila polského výrobce ovocných a bylinných produktů Premium Rosa.