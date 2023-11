Platby za školku se změní. Novela počítá se stropem, platit bude méně rodin

Kolik budou platit rodiče za školku či družinu? Nově by o tom měl rozhodovat zřizovatel, tedy obec, kraj či stát. Výpočet už nebude vázán na trochu abstraktní položku „průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy“, nýbrž na výši minimální mzdy. Za mateřskou školu by měli rodiče zaplatit maximálně osm procent z této sazby (nyní asi 1384 korun), za školní družinu či školní klub maximálně čtyři procenta (zhruba 692 korun). Platba by tak více zohledňovala danou socioekonomickou situaci v republice. Počítá s tím navrhovaná změna školského zákona.

Kolik budou platit rodiče za školku či družinu? Nově by o tom měl rozhodovat zřizovatel, tedy obec, kraj či stát. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock