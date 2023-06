Denně sportuje málokdo, víc lidí si protahuje tělo občas. Vyplývá to z průzkumu Deníku. Z těch, kteří sportují, jich bezmála polovina hýbe tělem zdarma. Lidé jsou nápadití a využívají různých možností. Přibližuje je další část projetku Česko za babku.

Udělejte si z běhání koníčka. | Foto: Shutterstock

Před deseti či patnácti lety lidé zdaleka neběhali ani nechodili tolik jako dnes. Zmínila to třeba trenérka juniorského oddílu JKM bowling Kateřina Mňačková. „Lidé vyrazí se stanem, denně ujdou třicet nebo čtyřicet kilometrů, někde přespí a jdou dál,“ přiblížila. Po celé republice se rozrostla také veřejná hřiště fungující jako tělocvičny pod širým nebem, kam zájemci chodí posilovat.

Z ankety Deníku uskutečněné v rámci projektu Česko za babku, v níž odpovědělo více než tři a půl tisíce lidí, vyplynulo, že denně sportuje sedm procent lidí. Několikrát týdně pětina, stejné množství pak asi jednou týdně. Méně sportuje devatenáct procent respondentů a vůbec čtyřiatřicet procent.

PŘEHLEDNĚ: Venku a zadarmo. Kde si s dětmi užijete i bez drahých atrakcí

Z lidí, kteří sportují, jich čtyřiačtyřicet procent využívá možností zdarma. Šestadvacet procent není ochotno za sport dát ani korunu, protože nesportují. Tři procenta jsou ochotná zaplatit maximálně do padesáti korun, deset procent do stovky, dvanáct procent do dvou stovek, čtyři procenta do pěti set. Jen jedno procento lidí je ochotné vytáhnout z peněženky více než pět set korun.

Česko za babkuZdroj: DeníkČesko za babku

Průvodce Deníku, jak se v roce 2023 nezbláznit z velkého zdražování. Kde se dá ušetřit a nebude to lidi bolet. Jak změnit některé návyky a nesnížit si životní úroveň. Od jídla přes domov k zábavě až třeba po dovolenou.

Spektrum možností

Mezi aktivní sportovce patří bývalá politička Kateřina Bursíková Jacques, která má za sebou i maratony a jiné běžecké závody. „Sportuji asi třikrát týdně,“ zmínila. Brzy ráno se účastní takzvaných bootcampů, kdy si před cestou do práce společně s ostatními zacvičí. Jednou týdně chodí do tanečního kurzu.

Češi a jejich vztah ke sportu.Zdroj: DeníkObě aktivity si platí. „Nejsou úplně levné, na šest týdnů mi vyjdou na dva a půl tisíce korun. Pokud chci sportovat bezplatně, chodím běhat a cvičit ven do parku. Nebo cvičím doma jógu s online videokurzem,“ dodala.

Tělo protáhne i oblíbená volnočasová cyklistika. Zalíbení v ní našel třeba učitel a moderátor Jiří Zbořil. „Na kolo se snažím vyrazit každý slunečný víkend. Obvykle třikrát do měsíce. Baví mě to, protože jde o aktivní pohyb, který nic nestojí. Jen si pořídit dobré kolo a jede se. Nejlépe s partou přátel,“ sdělil.

Organizované akce

Lidem, kteří si chtějí organizovaněji zaběhat a zároveň nic neutratit, radí zakladatelka neziskové organizace Adventní běhání Babeta Schneiderová najít si na sociální síti běžeckou skupinu, která pořádá bezplatné výběhy v různých místech Česka. Ve skupině se pak člověk může inspirovat ostatními. „Ti mu určitě pomůžou i s motivaci, když se mu zrovna běhat nechce,“ nastínil Schneiderová.

Organizace, kterou založila, pořádá i charitativní akce. Aktuálně třeba Běh Advenťáka. Ten zájemci tento týden běželi v Plzni, 14. června ho poběží v Praze a o den později v Ostravě. K tomu se kdekoli do 25. června koná i běh virtuální. Startovné je 299 korun pro dospělé a 149 korun pro děti, z čehož dvě třetiny jdou na podporu čtyř dětí s různým onemocněním.

Praktické je též zjistit, jaké benefity nabízí firma, v níž člověk pracuje. „V poslední době firmy čím dál více nabízejí benefity pro volný čas, za které lze pořídit řadu produktů a služeb včetně sportovních,“ uvedla Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity.

Chůze může zabránit předčasnému úmrtí. Stačí i 11 minut denně, tvrdí vědci

Dobré je též sport okouknout na akcích, kam je vstup zdarma. Například o víkendu 17. a 18. června se před pražským Centrem Černý Most uskuteční první Mistrovství České republiky na koloběžkách a tradiční závod na kolech v pumptracku.

Jde o mladý sport, kdy mladí jezdí na koloběžkách a kolech jinak než po rovině. „Nejdříve po parcích vznikaly různé boule a kopečky, časem se začaly i asfaltovat. Tam se zrodily i základy pumptracku,“ přiblížil ředitel agentury VSA Xtreme Jan Valenta.