Komárek expanduje do Polska. KKCG koupila budovy za miliardu

Společnost KKCG Real Estate podnikatele Karla Komárka koupila v Polsku pět průmyslových budov za 41 milionů euro (více než jedna miliarda korun). Jedná se o zásadní rozšíření aktivit firmy, která se dosud soustředila na domácí rezidenční trh.

„Cílem této prvotní akvizice je vytvořit v Polsku silné a stabilní portfolio nemovitostí, které slouží zejména průmyslu,“ uvedl generální ředitel Petr Pujman. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

Dodal, že v plánu jsou další investice na stejném území. „Celkem chceme mít kolem deseti objektů zhruba za tři miliardy korun, “ doplnil Pujman.

„Stejně jako v jiných oborech – v loteriích, v těžkém průmyslu či v informačních technologiích – i v případě nemovitostí expandujeme do zahraničí. Právě mezinárodní rozvoj skupiny KKCG je to, co je pro nás v posledních letech klíčové,“ komentoval strategii investiční ředitel Pavel Šaroch.

Spolehliví nájemnící

Podle Pujmana je investice v Polsku velmi atraktivní především proto, že se podařilo koupit nové budovy se zhruba desetiletými nájemními smlouvami a s garancemi mateřských společností. Jedná se o renomované nájemníky, jakými jsou především firmy aktivní v automobilovém průmyslu jako například japonská společnost Sanden Manufakturing Poland, norská Kongsberg Automotive, německá STS Acoustics Poland nebo rakouská společnost Benteler Automotive Poland. Správou nových nemovitostí se bude zabývat nově vytvořená akciová společnost IPM (Industrial Portfolio Management).

KKCG Real Estate doposud podnikala především v oblasti rezidenčního developmentu v Praze. Polský trh průmyslových nemovitostí je velmi perspektivní a to díky dynamickému rozvoji dopravní infrastruktury, do které náš severní soused investuje významné prostředky z evropských fondů. Dalším plusem je velikost trhu a v neposlední řadě i příznivé ceny v porovnání s okolními státy.

KKCG Real Estate je členem investiční skupiny KKCG. Hlavním předmětem její činnosti je rezidenční a komerční development a facility management. V Praze vloni dokončila úspěšný projekt padesáti nízkoenergetických domů top´rezidence v Šáreckém údolí, za který získala mimo jiné druhé místo v soutěži Stavba roku. V současné době buduje další residenční projekt top´rezidence Pomezí.



Její vlastník Karel Komárek je podle časopisu Forbes třetím nejbohatším Čechem.