Komfort krok za krokem. Pacientům v nemocnici slouží nová kožní ambulance

Ještě nedávno to byl nemocniční prostor, který téměř vzbuzoval odpor. Teď se pacienti nové kožní ambulance karlovarské nemocnice ocitnou v moderním příjemném prostředí, které je před vyšetřením lékaře minimálně pozitivně naladí.

Komfortní zázemí získal i zdravotní a lékařský personál. V prvním patře pavilonu H tak vznikly tři nové ambulance kožního oddělení, dvě vyšetřovny, ale také pracoviště fototerapie, převazovna, sesterna a čekárna pro pacienty. Jedinou vadou na dalším ambiciózním projektu modernizace je kožní lůžkové oddělení, které sice také září novotou, ale nachází se na opačném konci nemocničního areálu. Pacienty z kožní ambulance sem tak musí dovézt sanitka. Podle primáře kožního oddělení Tomáše Pospíšila to ale jinak vyřešit nešlo.

„O nové prostory se snažíme deset let. Dali jsme dohromady klady a zápory a zvolili jsme toto řešení. Není to ideální, náročné to bude na sestry i na trpělivost pacientů, ale nových prostor bychom se jinak dočkali za dalších deset let. Dostali jsme neomezené prostory a mohla tak být vybudována ambulance pro celý tento kraj a století,“ zdůraznil primář Pospíšil.

Modernizace ambulancí kožního oddělení tak přišla právě včas. Nádorů kůže podle primáře Pospíšila přibývá raketovým tempem. Na zdejší ambulanci tak lékaři vyšetří 15 až 20 tisíc pacientů ročně. “Stavba je součástí dlouhodobé snahy naší nemocnice postupně zlepšovat prostředí jednotlivých oddělení,” uvedla k projektu Jitka Samáková, předsedkyně představenstva KKN. Nemocnice si podle ní náklady hradila ze svého rozpočtu a přesáhly čtyři miliony korun bez DPH. „Změna je ale viditelná a určitě ji ocení jak pacienti, tak personál. Navíc šlo o poměrně náročnou akci, protože veškeré úpravy jak v případě nových ambulancí, tak u výměny dveří v pavilonu C se dělaly za plného provozu,” dodala Jitka Samáková.





Za plného provozu pak probíhala také stavba nového nadstandardního pokoje na urologickém oddělení. Ten je plně bezbariérový, a pacientům nabídne především větší soukromí i komfort.



Náklady dosáhly 0,39 milionu korun bez DPH a i v tomto případě byly hrazeny z rozpočtu nemocnice.